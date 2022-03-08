Кадыров отреагировал на санкции властей Японии

08 марта 2022, 15:30

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Власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить. Глава Чечни заверил, что активов в Японии не имеет и санкций не боится.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля началась военная спецоперация российских войск на Украине, в связи с чем Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции. 25 февраля главы государств и правительств Евросоюза утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России, направленных на финансовый, энергетический, транспортный секторы, экспортное финансирование и визовую политику.

Военную спецоперацию осудили в Японии, Канаде, Грузии, Австралии, во многих европейских странах и США. В чем суть военного конфликта на Украине, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

МИД Японии обнародовал детали санкционного пакета в отношении России, согласно которому персональные санкции введены против 20 граждан России. В частности, под персональные санкции попали три заместителя руководителя администрации президента (Алексей Громов, Дмитрий Козак и Сергей Кириенко) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов и другие. Согласно заявлению МИД, если в Японии найдутся активы этих людей, то все они будут заморожены, сообщает сегодня РИА Новости.

Рамзан Кадыров прокомментировал сегодня японские санкции в своем Telegram-канале. "Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешёвую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира", - написал он.

Власти Японии "заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было", подчеркнул глава Чечни. "Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя", - в шутку заметил Рамзан Кадыров.

Глава региона шутливо заявил, что "просто обязан принять точно такие же ответные меры". "Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки... Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!" – написал Кадыров.

Напомним, Минфин США внес Кадырова в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В мае 2020 года в связи с этими санкциями был удален аккаунт Кадырова в Instagram. 26 февраля 2022 года была заблокирована и Instagram-страница помощника главы Чечни, которую Кадыров использовал для обхода санкций после блокировки его личного аккаунта.

20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат.

Чеченский народ заступится за главу Чечни, обвиненного в нарушении прав человека, пообещал Рамзан Кадыров, узнав о новых санкциях Госдепа США. После этого власти республики инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова.

Отметим, российские и международные правозащитные организации уже много лет связывают деятельность главы Чечни с массовыми и грубыми нарушениями прав человека, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".