Здание правительства Грузии. Фото Diego Delso https://ru.wikipedia.org/wiki/Здание_парламента_Грузии_(Тбилиси)

25 февраля 2022, 12:59

Власти Грузии отказались поддержать антироссийские санкции Запада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Это заявление на фоне подготовки Евросоюзом второго пакета экономических санкций против России.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения.

Генсек ООН призвал Путина прекратить войну, Грузия в числе других стран осудила агрессию на востоке Украины. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", - приводит его слова "Новости-Грузия".

Сегодня ночью главы государств и правительств Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России. Они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики, говорится в итоговом документе саммита. Предположительно, этот пакет санкций будет формально одобрен Советом ЕС сегодня, после чего будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу, сообщает сегодня ТАСС.

Как рассказала на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения направлены против финансового сектора России, чтобы лишить российские госпредприятия возможности осуществлять финансовые операции с Евросоюзом, а также запретить "российской элите" размещать в банках депозиты на сумму 100 тысяч евро.

 "Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС ограничит России доступ к рынку полупроводников. "Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", - приводит ее слова агентство.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР", "Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией", "Политологи сочли эвакуацию беженцев с Донбасса частью пиар-кампании властей России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 февраля 2022, 15:00

25 февраля 2022, 14:24

25 февраля 2022, 14:19

  • Военные эксперты поспорили о роли кадыровцев в операции на Украине

    Информация о присутствии чеченских бойцов на Украине выглядит достоверной, указал полковник ФСБ в запасе Дмитрий Гудков, предположив, что им доверено участвовать в штурме Киева. Если чеченский батальон отправлен на Украину, то лишь для выполнения функций военных полицейских, не согласились военные эксперты Александр Перенджиев и Василий Дандыкин.

25 февраля 2022, 13:21

25 февраля 2022, 12:43

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