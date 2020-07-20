Госдеп США сообщил о новых санкциях против Кадырова

20 июля 2020, 18:55

Санкции введены против Рамзана Кадырова и его родных в связи с нарушениями прав человека в Чечне, сообщил сегодня Госдеп США.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 декабря 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. США 10 декабря распространили санкции на главу УМВД по Грозному Аслана Ирасханова, считая его причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе внесудебным казням. В мае аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Государственный департамент объявил сегодня о новых санкциях против Рамзана Кадырова. Санкции связаны с тем, что глава Чечни участвовал "в грубых нарушениях прав человека в республике", следует из сообщения, опубликованного на сайте Госдепа США.

"Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", - сказано в сообщении.

Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и двух его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых. "Мы будем побуждать страны-единомышленники к принятию аналогичных мер", - говорится в сообщении Госдепа США.