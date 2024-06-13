Группа бойцов перед вылетом из Грозного на Украину. 13 июня 2024 г. Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru

13 июня 2024, 18:22

Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции

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Отряд добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлен из Грозного в зону военной операции, отчитался сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 23 мая Кадыров рассказал президенту России, что более 43,5 тысячи бойцов, включая свыше 18 тысяч добровольцев, отправлены из Чечни в зону боевых действий, а 4 июня мая сообщил об отправке очередной группы.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Из международного аэропорта Грозного сегодня отправился очередной борт с добровольцами, прошедшими курс подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня глава Чечни. "В их рядах не только жители Чеченской Республики", но и жители "других регионов России", многие из них едут уже второй, третий и даже четвертый раз, написал он в своем Telegram-канале. По его словам, добровольцы присоединятся к спецназу "Ахмат".

Кадыров добавил, что в аэропорту отправляющихся в зону военной операции проводили председатель правительства Чечни Магомед Даудов, его заместитель Абузайд Висмурадов, глава МВД Чечни Аслан Ирасханов, заместитель министра внутренних дел по Чечне, начальник полиции Дени Айдамиров, , начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» МВД по ЧР Роман Сулейманов.

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Примечание:

"Кадыров рапортовал об отправке очередной группы бойцов на Украину", "Глава Чечни похвалился стрельбой сына перед президентом Гвинеи-Бисау", "Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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