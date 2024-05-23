Кадыров отчитался Путину об отправленных на Украину бойцах

23 мая 2024, 16:27

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Более 43,5 тысячи бойцов, включая свыше 18 тысяч добровольцев, отправлены из Чечни в зону военной операции на Украине, рассказал президенту России Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 22 апреля он сообщил, что с начала военной операции из Чечни в зону боевых действий отправлено более 41,7 тысячи бойцов, в том числе свыше 17 тысяч добровольцев.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

О встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил сегодня в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Значительная часть его отчета была посвящена военной операции на Украине, следует из сообщения. "С начала операции в зону СВО направлено 43 с половиной тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев", - написал он. По его словам, все кто едет из Чечни в зону военной операции, проходят подготовку в Российском университете спецназа.

На сайте Кремля к 16.25 мск не содержится отчета о встрече президента России с главой Чечни.

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