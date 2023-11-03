Зять и племянник Кадырова попали под санкции США

03 ноября 2023, 10:51

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Минфин США включил в санкционный список зятя Рамзана Кадырова, вице-спикера чеченского парламента Салмана Закриева и его сына Якуба, возглавляющего "Данон Россия".

Как писал "Кавказский узел", после того как Владимир Путин перевел долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества, компанию возглавил племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В июле Якуб Закриев возглавил также "Данон трейд" - ключевую "дочку" французской компании Danone в России.

Минфин США ввел санкции в отношении нескольких десятков российских компаний и граждан, в том числе первого зампредседателя парламента Чечни Салмана Закриева и его сына Якуба (Ибрагима), который возглавил национализированную компанию "Данон Россия". Салман и Якуб Закриевы приходятся соответственно зятем (мужем сестры) и племянником Рамзану Кадырову, сообщило 2 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Санкции направлены против "военно-промышленного комплекса, металлургического, энергетического секторов, оборонных закупок, лиц, способствующих получению технологий и оборудования" для ведения боевых действий на Украине, а также против лиц, поддерживающих эти боевые действия, говорится в пресс-релизе, размещенном 2 ноября на сайте министерства финансов США.

Имя племянника Кадырова в списке, также размещенном на сайте ведомства, указано в двух вариантах - Закриев Якуб Салманович и "также известен как Закриев Ибрагим Салманович".

Напомним, после начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, премьер-министр республики Муслим Хучиев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. 23 июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций, под которые попали, в частности, Хучиев и Солтаев.

В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

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