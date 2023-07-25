25 июля 2023, 12:00
Племянник Кадырова получил еще одну руководящую должность в "Данон"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, ставший гендиректором АО "Данон Россия", возглавил также ключевую "дочку" французской компании в РФ - "Данон трейд".
Как писал "Кавказский узел", после того, как Владимир Путин перевел долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества, компанию возглавил племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.
Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев возглавил также "Данон трейд" - ключевую "дочку" французской компании Danone в России, сообщает "Интерфакс".
Напомним, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев был назначен первым вице-премьером Чечни в марте 2016 года. Ранее он исполнял обязанности руководителя секретариата главы республики
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"