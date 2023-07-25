Племянник Кадырова получил еще одну руководящую должность в "Данон"

25 июля 2023, 12:00

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Племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, ставший гендиректором АО "Данон Россия", возглавил также ключевую "дочку" французской компании в РФ - "Данон трейд".

Как писал "Кавказский узел", после того, как Владимир Путин перевел долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества, компанию возглавил племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

Гендиректор "Данон Россия" Якуб Закриев возглавил также "Данон трейд" - ключевую "дочку" французской компании Danone в России, сообщает "Интерфакс".

Напомним, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев был назначен первым вице-премьером Чечни в марте 2016 года. Ранее он исполнял обязанности руководителя секретариата главы республики