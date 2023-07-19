Племянник Кадырова возглавил "Данон Россия"

19 июля 2023, 05:59

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После того, как Владимир Путин перевел долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества, компанию возглавил племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. После аналогичной процедуры сменился руководитель и компании "Балтика", им стал Таймураз Боллоев.

Как писал "Кавказский узел", племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев был назначен первым вице-премьером Чечни в марте 2016 года. Ранее он исполнял обязанности руководителя секретариата главы республики.

Министр сельского хозяйства Чечни, вице-премьер республики Якуб Закриев 18 июля стал генеральным директором компании "Данон Россия", пишет "Коммерсант".

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым доли акционерного общества "Данон Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Балтика", которые принадлежали иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества, информирует РБК.

Президентом "Балтики" стал предприниматель осетинского происхождения Таймураз Боллоев. Он возглавлял компанию в 1990-2000-х годах, под его руководством основным акционером "Балтики" стал Baltic Beverages Holding, который перешел под контроль Carlsberg, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 июля советник главы Чечни Турко Даудов был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, а бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов уволен с этой должности.

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