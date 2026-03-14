Грозненские торговцы раскритиковали методы борьбы с ростом цен в Рамадан

Представители властей Чечни во время рейдов против роста цен оказывают давление на розничных торговцев, хотя цены на продукты повышают производители и оптовики. Запрет повышать цены не сопровождается никакими компенсациями, пожаловались предприниматели из Грозного.

Как писал "Кавказский узел", рост цен на продукты, особенно на мясо, молочные продукты и фрукты, продолжается в Рамадан, несмотря на отчеты чиновников о рейдах в магазинах и на рынках и обещания жестких мер за рост цен, рассказали жители Чечни. Масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Проверки цен на продукты в месяц Рамадан вызывают раздражение у части торговцев, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» продавцы в Грозном. Так, владелец и продавец продуктового магазина в Грозном Ислам считает, что проверки в основном затрагивают мелких торговцев и не решают проблему роста закупочных цен.

«Тема с поднятием цен и этими проверками выглядит очень лицемерно и неприятно. Ходят, проверяют мелкие торговые точки на рынке - бабушек, людей, которые еле сводят концы с концами. Но сами при этом ничего не делают, чтобы реально помочь: не уменьшают налоги, не делают никаких послаблений по коммунальным платежам на месяц Рамадан. Ничего такого не происходит. Давление оказывается только на мелких торговцев - таким образом просто пытаются показать свою религиозность», - высказал он свое мнение.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста заканчивается праздником Ураза-байрам (Ид-аль Фитр). В этом году в Чечне Рамадан начался 18 февраля, а 19-21 марта объявлены нерабочими днями в республике в связи с праздником Ураза-байрам.

Предприниматель отметил, что «цены в основном поднимают крупные оптовики». «У меня был случай с финиками. Их раскупают в Рамадан, и один крупный оптовик поднял цену на финики в три раза. Это большой поставщик, но почему-то к нему никто не приходит и не задает вопросов. Давят на тех, кому он продал товар, то есть на нас, на розницу. Получается, что проверяют и наказывают именно тех, кто стоит в конце цепочки», - посетовал Ислам.

Давление оказывается прежде всего на арендаторов, тогда как владельцы торговых помещений не сталкиваются с подобными требованиями, поделился Тамерлан, владеющий торговой точкой на рынке в Грозном.

«Бывает так: какой-нибудь человек построил большое здание, имея нужные связи и родственников, и потом начинает выжимать из арендаторов деньги. Но к владельцу здания никто не приходит и не говорит, чтобы он снизил арендную плату своим арендаторам. Ничего подобного на моей памяти никогда не происходило. Давят именно на нас, мелких арендаторов, которые и так едва делают продажи, и нам с этой выручки нужно платить аренду. А как, если нас заставляют снизить цену?» - сказал он.

Предприниматель связал с действиями поставщиков ежегодно повторяющуюся ситуацию с повышением цен в праздники. «Это зависит от тех, кто завозит товар. Я лично разговаривал с человеком по поводу орехов, фиников, сладостей. Спросил, почему он поднял цену. Он поднял ее на Рамадан более чем в два раза. Он просто сказал: «Потому что товар продается». У него фактически монополия. Именно первые поставщики, которые завозят товар в Россию, поднимают цены. Остальные продавцы не поднимают их специально к Рамадану», - убежден владелец торговой точки.

По его словам, у розничных торговцев не столь высокие наценки, чтобы они за свой счет могли компенсировать такой рост цен.

«Например, по финикам наценка у меня была около 10%. После повышения закупочной цены она практически исчезла. В какой-то момент наценка оставалась всего около 2%, и продавать товар становилось почти бессмысленно. В большинстве случаев у нас нет таких наценок, чтобы поставщик поднял цену, а мы могли покрыть это за счет своей прибыли. Если поставщик повышает цену на 8%, а твоя наценка всего 10%, ты либо перестаёшь продавать этот товар, либо тоже повышаешь цену. Другого выхода нет. И все равно товар продается, спрос остается», - рассказал Тамерлан.

Проверки нередко сопровождаются требованием снизить цены, несмотря на рост закупочной стоимости товаров, рассказала предпринимательница из Грозного Мадина.

«Проверяющие приходят в магазины и требуют снизить цены - якобы из-за Рамадана. Но как можно снизить цену, если нам, продавцам, нужно платить аренду? Если они требуют снизить цену, тогда пусть и все наши расходы снизят. Тогда это будет общее участие в благотворительности. Были случаи, когда меня заставили продавать продукты первой необходимости по себестоимости. Но если власти приходят с камерами, журналистами и показывают по телевидению, какие они правильные, почему они сами не делают шаг навстречу - например, не компенсируют нам часть аренды? Им проще давить на продавцов», - возмутилась она.

По словам Мадины, в основном дорожают товары первой необходимости: курятина, финики, рис, сахар. "То есть самые базовые продукты. Именно за ними следят, потому что понимают, что на них самый высокий спрос. Иногда дорожают и сладости. Но это не обычные продавцы поднимают цену - ее поднимает производитель или крупный поставщик, который держит рынок", - пожаловалась женщина.

Ревизоры, которые ходят по магазинам, могут угрожать и закрытием, отметила она. «Могут просто сказать: «Снизь цену». И если ты этого не сделаешь, могут закрыть магазин, опечатать его. Такая практика существует», - сказала Мадина.

Рейды по торговым точкам начали практиковать и в Махачкале, рассказал на условиях анонимности еще один чеченский предприниматель, имеющий торговую точку в Дагестане.

«Подобные проверки начали проводить и в Махачкале. Стали приходить проверяющие, заходить в магазины. Но крупные поставщики, которые фактически контролируют весь рынок и Чечни и Дагестана, находятся именно там. Почему бы не проверить их? Но нет - снова идут в обычные магазины», - сказал он.

По его мнению, подорожание связано не только с повышенным спросом в Рамадан, но и ситуацией на Ближнем Востоке. "Рост цен связан в том числе с дефицитом иранской продукции. Многие напитки и сладости завозятся именно из Ирана. Из-за дефицита эта продукция начала дорожать. Иранские товары занимают большую долю на нашем рынке - это напитки, сладости и другие продукты. Я работаю в этой сфере и знаю, что иранские товары завозятся массово", - сказал предприниматель.

Напомним, в 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Глава Чечни в 2025 году угрожал отбирать продукты у жителей, которые закупаются в других республиках. Эти угрозы звучали на фоне уже существующей практики: ранее у покупателей забирали продукты, купленные перед Ураза-байрамом за пределами Чечни. Жители Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Ураза-байрамом.