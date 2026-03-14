13:00, 14 марта 2026

Грозненские торговцы раскритиковали методы борьбы с ростом цен в Рамадан

Рынок "Беркат" в Грозном. Март 2024 года. Кадр видео из YouTube-канала "Алёнка Краснодар" https://www.youtube.com/watch?v=qEvEWgTwmdE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей Чечни во время рейдов против роста цен оказывают давление на розничных торговцев, хотя цены на продукты повышают производители и оптовики. Запрет повышать цены не сопровождается никакими компенсациями, пожаловались предприниматели из Грозного.

Как писал "Кавказский узел", рост цен на продукты, особенно на мясо, молочные продукты и фрукты, продолжается в Рамадан, несмотря на отчеты чиновников о рейдах в магазинах и на рынках и обещания жестких мер за рост цен, рассказали жители Чечни. Масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Проверки цен на продукты в месяц Рамадан вызывают раздражение у части торговцев, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» продавцы в Грозном. Так, владелец и продавец продуктового магазина в Грозном Ислам считает, что проверки в основном затрагивают мелких торговцев и не решают проблему роста закупочных цен.

Сами при этом ничего не делают, чтобы реально помочь

«Тема с поднятием цен и этими проверками выглядит очень лицемерно и неприятно. Ходят, проверяют мелкие торговые точки на рынке - бабушек, людей, которые еле сводят концы с концами. Но сами при этом ничего не делают, чтобы реально помочь: не уменьшают налоги, не делают никаких послаблений по коммунальным платежам на месяц Рамадан. Ничего такого не происходит. Давление оказывается только на мелких торговцев - таким образом просто пытаются показать свою религиозность», - высказал он свое мнение.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста заканчивается праздником Ураза-байрам (Ид-аль Фитр). В этом году в Чечне Рамадан начался 18 февраля, а 19-21 марта объявлены нерабочими днями в республике в связи с праздником Ураза-байрам.

Предприниматель отметил, что «цены в основном поднимают крупные оптовики». «У меня был случай с финиками. Их раскупают в Рамадан, и один крупный оптовик поднял цену на финики в три раза. Это большой поставщик, но почему-то к нему никто не приходит и не задает вопросов. Давят на тех, кому он продал товар, то есть на нас, на розницу. Получается, что проверяют и наказывают именно тех, кто стоит в конце цепочки», - посетовал Ислам.

Давление оказывается прежде всего на арендаторов, тогда как владельцы торговых помещений не сталкиваются с подобными требованиями, поделился Тамерлан, владеющий торговой точкой на рынке в Грозном.

Давят именно на нас, мелких арендаторов, которые и так едва делают продажи

«Бывает так: какой-нибудь человек построил большое здание, имея нужные связи и родственников, и потом начинает выжимать из арендаторов деньги. Но к владельцу здания никто не приходит и не говорит, чтобы он снизил арендную плату своим арендаторам. Ничего подобного на моей памяти никогда не происходило. Давят именно на нас, мелких арендаторов, которые и так едва делают продажи, и нам с этой выручки нужно платить аренду. А как, если нас заставляют снизить цену?» - сказал он.

Предприниматель связал с действиями поставщиков ежегодно повторяющуюся ситуацию с повышением цен в праздники. «Это зависит от тех, кто завозит товар. Я лично разговаривал с человеком по поводу орехов, фиников, сладостей. Спросил, почему он поднял цену. Он поднял ее на Рамадан более чем в два раза. Он просто сказал: «Потому что товар продается». У него фактически монополия. Именно первые поставщики, которые завозят товар в Россию, поднимают цены. Остальные продавцы не поднимают их специально к Рамадану», - убежден владелец торговой точки.

По его словам, у розничных торговцев не столь высокие наценки, чтобы они за свой счет могли компенсировать такой рост цен.

«Например, по финикам наценка у меня была около 10%. После повышения закупочной цены она практически исчезла. В какой-то момент наценка оставалась всего около 2%, и продавать товар становилось почти бессмысленно. В большинстве случаев у нас нет таких наценок, чтобы поставщик поднял цену, а мы могли покрыть это за счет своей прибыли. Если поставщик повышает цену на 8%, а твоя наценка всего 10%, ты либо перестаёшь продавать этот товар, либо тоже повышаешь цену. Другого выхода нет. И все равно товар продается, спрос остается», - рассказал Тамерлан.

Проверки нередко сопровождаются требованием снизить цены, несмотря на рост закупочной стоимости товаров, рассказала предпринимательница из Грозного Мадина.

Им проще давить на продавцов

«Проверяющие приходят в магазины и требуют снизить цены - якобы из-за Рамадана. Но как можно снизить цену, если нам, продавцам, нужно платить аренду? Если они требуют снизить цену, тогда пусть и все наши расходы снизят. Тогда это будет общее участие в благотворительности. Были случаи, когда меня заставили продавать продукты первой необходимости по себестоимости. Но если власти приходят с камерами, журналистами и показывают по телевидению, какие они правильные, почему они сами не делают шаг навстречу - например, не компенсируют нам часть аренды? Им проще давить на продавцов», - возмутилась она.

По словам Мадины, в основном дорожают товары первой необходимости: курятина, финики, рис, сахар. "То есть самые базовые продукты. Именно за ними следят, потому что понимают, что на них самый высокий спрос. Иногда дорожают и сладости. Но это не обычные продавцы поднимают цену - ее поднимает производитель или крупный поставщик, который держит рынок", - пожаловалась женщина.

Могут просто сказать: «Снизь цену». И если ты этого не сделаешь, могут закрыть магазин

Ревизоры, которые ходят по магазинам, могут угрожать и закрытием, отметила она. «Могут просто сказать: «Снизь цену». И если ты этого не сделаешь, могут закрыть магазин, опечатать его. Такая практика существует», - сказала Мадина.

Рейды по торговым точкам начали практиковать и в Махачкале, рассказал на условиях анонимности еще один чеченский предприниматель, имеющий торговую точку в Дагестане.

«Подобные проверки начали проводить и в Махачкале. Стали приходить проверяющие, заходить в магазины. Но крупные поставщики, которые фактически контролируют весь рынок и Чечни и Дагестана, находятся именно там. Почему бы не проверить их? Но нет - снова идут в обычные магазины», - сказал он.

По его мнению, подорожание связано не только с повышенным спросом в Рамадан, но и ситуацией на Ближнем Востоке. "Рост цен связан в том числе с дефицитом иранской продукции. Многие напитки и сладости завозятся именно из Ирана. Из-за дефицита эта продукция начала дорожать. Иранские товары занимают большую долю на нашем рынке - это напитки, сладости и другие продукты. Я работаю в этой сфере и знаю, что иранские товары завозятся массово", - сказал предприниматель.

Напомним, в 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне  выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года  Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Глава Чечни в 2025 году угрожал отбирать продукты у жителей, которые закупаются в других республиках. Эти угрозы звучали на фоне уже существующей практики: ранее у покупателей забирали продукты, купленные перед Ураза-байрамом за пределами Чечни. Жители Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Ураза-байрамом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше