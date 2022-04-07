Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба Кремля Kremlin.ru, стоп-кадр видео - https://youtu.be/ft1XPw8TBKo?t=4. ИА «Чечня Сегодня» https://chechnyatoday.com/images/uploads/2022/03/30/CN0G8669.JPG

07 апреля 2022, 17:11

Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров не первый раз критикует федеральных чиновников. В связи со спецоперацией на Украине он высказылся в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и главы российской делегации на переговорах с Украиной, помощника президента Владимира Мединского. Что так не понравилось Кадырову, как ему ответил Песков и в чем заключается ошибка Мединского, – в справке «Кавказского узла».

Чем Песков обидел Кадырова

3 апреля 2022 года Рамзан Кадыров выразил недовольство пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. «Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...» – написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Что сказал Песков про генеральство Кадырова

29 марта Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенант. «Я пока указа не видел. Как только мы его увидим, если он не закрытый, – а бывают закрытые документы, с грифом, – если он открытый, то, конечно, будет опубликован. Закрытые указы президента, а такие тоже бывают, они не публикуются», – сказал Песков 1.

7 апреля Рамзану Кадырову в Грозном вручил погоны генерал-лейтенанта командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров. Зачитывая указ, он озвучил и дату – 28 марта 2022 года 2.

«Большой патриот» Иван Ургант

2 апреля в интервью телеканалу «Беларусь 1» Песков предложил не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые покинули Россию. «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну". Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — заявил Песков 3.

Что ответил Кадырову пресс-секретарь Путина

Дмитрий Песков подчеркнул, что «никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" нет и быть не может. Патриотизм — это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется». «И конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно», – добавил он 4.

Ошибка Мединского

«Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал», – возмутился Кадыров 29 марта, комментируя заявление российских переговорщиков о решении Москвы об отводе войск на киевском и черниговском направлениях. Глава Чечни предположил, что в ближайшие несколько дней российские войска «полностью заберут все основные объекты и в последующем зайдут в Киев» 5.

29 марта Владимир Мединский, комментируя очередной раунд переговоров России и Украины, заявил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, а Россия также «сформулировала два больших ответных шага», один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй – о возможности встречи президентов двух стран.

Мнения политологов

В полемике Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова о том, что такое патриотизм опрошенные «Кавказским узлом» политологи увидели признаки конфронтации в высших российских политических кругах. Кадыров своей критикой показывает свою принадлежность к «партии эскалации», сторонникам «войны до победного конца». А обвиняя в слабости Мединского, декларирует то, что, по его мнению, хочет услышать Путин.

Примечания

  1. Песков призвал Кадырова не устраивать соревнования в патриотизме // Интерфакс, 4 апреля 2022 года
  2. Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта // Бизнес Online, 7 апреля 2022 года
  3. Песков: Собчак, Ургант и Тодоренко не враги российского государства // БЕЛТА, 2 апреля 2022 года
  4. Песков призвал Кадырова не устраивать соревнования в патриотизме // Интерфакс, 4 апреля 2022 года
  5. Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной // Lenta.ru, 30 марта 2022 года

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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