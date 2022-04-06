Полемика Кадырова и Пескова вызвала интерес политологов

06 апреля 2022, 03:20

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Мнение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отъезде ряда публичных персон из России в связи с началом спецоперации на Украине, резкая реакция на него со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и обмен репликами о том, что такое патриотизм – признак конфронтации в высшем политикуме России, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров выразил недовольство тем, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта, тогда как за телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России в отпуск, заступился и назвал его "большим патриотом". "Генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

28 марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. При этом указ президента не был опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации. 29 марта Дмитрий Песков отказался подтвердить сведения о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта, пояснив, что не видел указа президента. Указ мог быть закрытым, добавил он.

Кадырову сейчас нужно, чтобы его не забыли, пояснил 5 апреля корреспонденту "Кавказского узла" главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Ему нужно себя как можно ярче проявить, при этом в любом качестве… Просто можно ещё раз заявить свою "любовь к Путину" и покритиковать кого-то. Подтвердить, что он верный пехотинец Путина", – сказал профессор.

Алексей Малашенко выразил сомнение в том, что заявление Кадырова можно расценить как признак конфронтации между сторонниками мирных переговоров и сторонниками продолжения спецоперации, поскольку однозначную позицию никто из политиков в России не занимает. "Ни Кадыров, ни кто-то другой не знает, что будет завтра, и однозначную позицию никто не занимает. Так же как и [глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир] Мединский с Песковым и другие. Кадыров во всех случаях работает на себя. Ему важно уцелеть и подтвердить собственную значимость", – считает он.

29 марта Владимир Мединский, комментируя раунд переговоров России и Украины, заявил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, а Россия также "сформулировала два больших ответных шага", один из которых – постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй – о возможности встречи президентов двух стран. Кадыров в тот же день раскритиковал заявление Мединского. "Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал", – заявил глава Чечни.

Порой создаётся впечатление, что у Кадырова есть советчик, который может быть вхож в Кремль и предлагает ему высказаться по тем или иным вопросам и фигурам, добавил Малашенко. "Но если завтра выяснится, что на Украине уже мир, то Кадыров это подтвердит, как верный пехотинец. В то же время в силовых структурах есть те, кто считает вмешательство Кадырова неуместным, которое приведет к негативным последствиям", – отметил эксперт.

Жесткой линии по отношению ко всем уехавшим нет

2 апреля Ксения Собчак опубликовала на своем Youtube-канале видео "Молчание и крик: что российские звезды говорили о "спецоперации на Украине". Самый подробный разбор" (более двух миллионов просмотров и 53 тысячи лайков по данным на 03.20 мск сегодня, 6 апреля), в котором в том числе упомянула о реакции Ивана Урганта на начало спецоперации и закрытии шоу "Вечерний Ургант". По ее словам, она точно знает, что "уход в отпуск" шоу связан с запретом упоминать о спецоперации на телевидении. "Но Ургант пошел на принцип. Выходить в эфир, как будто ничего не случилось – это как минимум странно и глупо <...> В итоге программа в отпуске, дальнейшая ее судьба не ясна. Пока Иван Ургант вернулся в Москву, провел переговоры с Константином Эрнстом. Вроде как, по слухам, программу планируют восстановить, но в каком-то другом формате", – сказала Собчак.

Дмитрий Песков, отвечая на высказывания Рамзана Кадырова, 4 апреля сказал, что считает неуместной полемику о степени патриотизма тех или иных публичных персон, так как сейчас общество должно сплотиться. Что касается высказывания Кадырова о патриотах, то пресс-секретарь президента заявил: "Никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется".

"И конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Владимир Путин 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций заявил, что коллективный Запад пытается "делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей". При этом он добавил, что любой народ, тем более российский, "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку". Путин также высказал убежденность в том, что такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит страну.

По словам Алексея Малашенко, "единой линии по отношению к уехавшим нет". "Я не вижу жесткой линии по отношению ко всем уехавшим. Если она будет, то хуже будет только ее сторонникам, поскольку в этом случае возвращения остановятся. Возвращение уехавших зависит от многих обстоятельств, включая наличие возможности нормально работать, и, конечно, они будут еще и смотреть на реакцию здесь на их отъезд", – заявил он "Кавказскому узлу".

Полемика Кадырова и Пескова демонстрирует разные векторы в политике России

Напряжение между Кадыровым и Песковым имеет уже давнюю историю, сказал президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Несколько месяцев назад уже был всплеск этого напряжения, когда вопреки принятым процедурам Кадыров сообщил о встрече с президентом Путиным до того, как об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это считается плохим тоном", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

То, что о встрече с Путиным Кадыров сообщил сразу, не могло понравиться Пескову, потому что это было нарушением протокола в сфере его ответственности, считает политолог. "Более того, часто информация о встрече президента с главами регионов даётся в СМИ сильно позже, чем они произошли. Для таких запоздалых сообщений о встречах имеется даже определённый термин - "консервы", – отметил Минченко.

При этом, по его мнению, в российской политике существуют условные "партия войны до победного конца" и "партия компромисса". "И обмен репликами между Песковым и Кадыровым – это не только напряжение между этими персонами, но в том числе и выплеск в публичное поле разных векторов в политике", – сказал политолог.

Напомним, 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. Заявление Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Дмитрий Песков ранее указывал, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. После слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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