24 апреля 2024, 13:58

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с задержанием Цакаева

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Урегулировать ситуацию с задержанием в Дагестане чеченского генерала Алихана Цакаева следует тем, кто отвечает за безопасность дорожного движения, а Кремль не может вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля главное управление МВД по СКФО отчиталось о завершении проверки инцидента с начальником управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на федеральном КПП в Дагестане. По версии ведомства, жесткому задержанию генерала предшествовала предположительно его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться. Также задержанный нанес несколько ударов силовикам, сообщило МВД, пообещав направить результаты проверки в Следственный комитет.

14 апреля сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

Урегулирование ситуации с задержанием Алихана Цакаева является прерогативой органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", - приводит сегодня его слова РБК.

Напомним, 22 апреля Алихан Цакаев впервые после скандала с задержанием появился на публике. Он присутствовал на совещании у Рамзана Кадырова, видеозапись с которого глава Чечни опубликовал в Telegram.

Алихану Цакаеву должно грозить административное и уголовное наказание, но в результатах проверки главного управления МВД по СКФО не зафиксирована попытка наезда на силовиков, которая видна на видеозаписи, и это ставит под сомнение возможность привлечь Цакаева по статье о покушении на правоохранителей, указали юристы. Никакие обвинения против Цакаева выдвинуты не будут, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

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Примечание:

"Однотейповцы Кадырова возглавили два РОВД в Чечне", "Жители Чечни раскритиковали кадровую рокировку Кадырова", "Вторая дочь Кадырова получила министерский пост в его администрации".

Автор: "Кавказский узел"

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24 апреля 2024, 13:34

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