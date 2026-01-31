Суд арестовал задержанного по делу об убийстве Мальвины Магомедовой

Суд в Дербенте арестовал до 27 марта Ражидина Яралиева по делу об убийстве Мальвины Магомедовой, обгоревшие и расчлененные останки которой обнаружили двумя днями ранее.

Как писал "Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях. В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве.

Убийство Мальвины Магомедовой, чьи обгоревшие останки были найдены в Дагестане, стало результатом ее выбора, когда она связала жизнь с неоднократно судимым мужчиной, указал ряд пользователей соцсети. Привычка обвинять жертву отвлекает внимание от главного - ответственности убийцы, возразили другие комментаторы.

Дербентским городским судом рассмотрено ходатайство следствия по избранию меры пресечения в отношении уроженца Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

По версии следствия, 23 января в Дербентском районе Республики Дагестан без вести пропала 36-летняя местная жительница. Обстоятельства исчезновения, включая отсутствие намерений уехать и оставленные дома личные вещи, указывали на возможное совершение в отношении женщины преступления. Силовики задержали знакомого пропавшей, мужчину 1997 года рождения, который был задержан и в ходе допроса дал признательные показания.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 27 марта 2026 года, говорится в сообщении.

К сообщению приложено видео, на котором подозреваемый находится в зале суда под охраной силовиков.

Напомним, в общей сложности ранее Яралиев был приговорен к трем годам лишения свободы - одному году условно в 2019 году и двум годам в исправительной колонии строгого режима в 2024 году. Приговоры вынесены за кражи и мошенничество.

Яралиев также привлекался к административной ответственности по статье о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Дело было возбуждено во время отбывания им срока в колонии строгого режима в Ставропольском крае, пишет сегодня ТАСС.