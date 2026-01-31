×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:23, 31 января 2026

Суд арестовал задержанного по делу об убийстве Мальвины Магомедовой

Ражидин Яралиев в зале суда. Стоп-кадр видео Объединенной пресс-службы судов Дагестана от 31.01.26, https://t.me/Femida_Dagestana/362.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дербенте арестовал до 27 марта Ражидина Яралиева по делу об убийстве Мальвины Магомедовой, обгоревшие и расчлененные останки которой обнаружили двумя днями ранее.

Как писал "Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала  продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях. В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве.

Убийство Мальвины Магомедовой, чьи обгоревшие останки были найдены в Дагестане, стало результатом ее выбора, когда она связала жизнь с неоднократно судимым мужчиной, указал ряд пользователей соцсети. Привычка обвинять жертву отвлекает внимание от главного - ответственности убийцы, возразили другие комментаторы.

Дербентским городским судом рассмотрено ходатайство следствия по избранию меры пресечения в отношении уроженца Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

По версии следствия,  23 января в Дербентском районе Республики Дагестан без вести пропала 36-летняя местная жительница. Обстоятельства исчезновения, включая отсутствие намерений уехать и оставленные дома личные вещи, указывали на возможное совершение в отношении женщины преступления. Силовики задержали знакомого пропавшей, мужчину 1997 года рождения, который был задержан и в ходе допроса дал признательные показания.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 27 марта 2026 года, говорится в сообщении.

К сообщению приложено видео, на котором подозреваемый находится в зале суда под охраной силовиков.

Напомним, в общей сложности ранее Яралиев был приговорен к трем годам лишения свободы - одному году условно в 2019 году и двум годам в исправительной колонии строгого режима в 2024 году. Приговоры вынесены за кражи и мошенничество.

Яралиев также привлекался к административной ответственности по статье о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Дело было возбуждено во время отбывания им срока в колонии строгого режима в Ставропольском крае, пишет сегодня ТАСС.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
19:51, 30 января 2026
Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью
Следственный комитет. Фото: Следственный комитет России
19:17, 30 января 2026
Двое жителей Дагестана заподозрены в экстремизме
Алихан Цакаев и Рамзан Кадыров, фото сайта ЧГТРК «Грозный» https://grozny.tv/news/main/74840
19:12, 30 января 2026
Новое звание напомнило о проверке обстоятельств задержания главы МЧС Чечни
Мальвина Магомедова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:40, 30 января 2026
Пользователи соцсети поспорили о попытках выставить жертву виновной в убийстве в Дагестане
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:32, 30 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше