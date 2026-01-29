Расчлененное тело убитой женщины обнаружено в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев, сообщило МВД. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины.

Сотрудники полиции обнаружили расчлененные и обгоревшие останки женщины на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района, как выяснилось это останки пропавшей 23 января 36-летней Мальвины Магомедовой, жительницы селения Джалган., сообщила сегодня в своем Telegram-канале"Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

МВД розыск по подозрению в убийстве объявлен 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев, говорится в другом сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале виден строительный мусор, среди них - черные куски, изображение которых размыто.

По данным Mash, незадолго до убийства Ражидин и Мальвина заключили никях — мусульманский обряд бракосочетания. Получив в приданое "Ладу Приору", он без спроса продал её жителю Грозного за 600 тысяч рублей.

Мальвина написала заявление об угоне в полицию. Вечером Ражидин заехал к ней "поговорить по поводу заявления" — спустя шесть дней обгоревшие части тела девушки нашли в селе в трёх километрах от Дербента. По словам знакомых семьи, у женщины осталось трое детей от первого брака.

Яралиев был многократно судим, в том числе за угон, сбыт наркотических средств и хищение 117 тысяч рублей из другой машины, а также получил дополнительный срок за то, что, будучи сторонником запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, имел на теле татуировки с его символикой, пишет Telegram-канал.

"Кавказский узел" писал о других резонансных случаях домашнего насилия на Северном Кавказе. Среди наиболее известных - дело бывшего полицейского Вадима Техова, который в 2021 году был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения, однако уже в 2023 году родственники Гагиевой встретили Техова на свободе во Владикавказе. В июне стало известно, что Техова похоронили во Владикавказе - он умер в зоне военных действий на Украине, однако его смерть с боевыми действиями не связана.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.