Человек погиб в результате камнепада в горах Дагестана

В результате камнепада в Цунтинском районе погиб директор школы села Хутрах.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Цунтинском районе на автодороге регионального значения Агвали - Шаури - Кидеро сошла снежная лавина, после чего движение автотранспорта на этом участке было закрыто. "Дагестанавтодор" отчитался о расчистке трассы.

Директор школы села Хутрах Цунтинского района погиб в результате камнепада на участке автодороги Агвали-Шаури-Кидеро, сообщил агентству ТАСС глава района Ахмед Гамзатов.

"К сожалению, из-за камнепада на участке автодороги Агвали-Шаури-Кидеро погиб директор Хутрахской школы Раджаб Закарьяев", - приводит сегодня его слова агентство.

На машину, в которой находился Закарьяев, обрушилась груда камней, поясняется в публикации.

В горах Дагестана лавиноопасно с 18 мск 17 марта до 18 мск 18 марта, сообщило 17 марта на своем сайте республиканское управление МЧС.

"Прогнозируется: возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - говорится в публикации.

Напомним, в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе также сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили 29 марта 2025 года авторы обращения к руководству Дагестана. Работы по расчистке дороги приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погоды, сообщили в "Дагестанавтодоре".

В феврале 2023 года жителям села Хутрах пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.