07:41, 18 марта 2026

Человек погиб в результате камнепада в горах Дагестана

Расчистка дороги в Цунтинском районе после камнепада. Февраль 2026 года. Кадр видео из телеграм-канала "Дагестанавтодора" https://t.me/dagavtodor/8580

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате камнепада в Цунтинском районе погиб директор школы села Хутрах.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Цунтинском районе на автодороге регионального значения Агвали - Шаури - Кидеро сошла снежная лавина, после чего движение автотранспорта на этом участке было закрыто. "Дагестанавтодор" отчитался о расчистке трассы.

Директор школы села Хутрах Цунтинского района погиб в результате камнепада на участке автодороги Агвали-Шаури-Кидеро, сообщил агентству ТАСС глава района Ахмед Гамзатов.

"К сожалению, из-за камнепада на участке автодороги Агвали-Шаури-Кидеро погиб директор Хутрахской школы Раджаб Закарьяев", - приводит сегодня его слова агентство.

На машину, в которой находился Закарьяев, обрушилась груда камней, поясняется в публикации.

В горах Дагестана лавиноопасно с 18 мск 17 марта до 18 мск 18 марта, сообщило 17 марта на своем сайте республиканское управление МЧС.

"Прогнозируется: возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - говорится в публикации.

Напомним, в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе также сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили 29 марта 2025 года авторы обращения к руководству Дагестана. Работы по расчистке дороги приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погоды, сообщили в "Дагестанавтодоре".

В феврале 2023 года жителям села Хутрах пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Новости
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:27, 18 марта 2026
Жители Северного Кавказа рассказали о проблемах с доступом в Telegram
22:33, 17 марта 2026
Суд отправил в СИЗО замглавы Росреестра по Дагестану
20:27, 17 марта 2026
Задержан бывший министр строительства Дагестана
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Скриншот видео: Народный фронт / Telegram-канал
14:03, 17 марта 2026
Жители дагестанского села сочли критической проблему подтопления дорог
Мужчина публикует комментарий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54, 17 марта 2026
Житель Дагестана осужден по делу о призывах к экстремизму
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Администрация Краснодара. Фото: freemedia.io
17 марта 2026, 21:52
Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города

Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17 марта 2026, 17:59
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Сотрудник полиции задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 15:01
Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 12:06
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
