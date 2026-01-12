Восстановлено движение по автотрассе в горах Дагестана

Движение по автодороге в Цунтинском районе, которая была перекрыта после схода лавины, организовано по временной схеме. Рабочие продолжают расчистку проезжей части.

Как писал "Кавказский узел", утром 11 января в Цунтинском районе на автодороге регионального значения Агвали - Шаури - Кидеро сошла снежная лавина, после чего движение автотранспорта на этом участке было закрыто.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано и осуществляется по альтернативному маршруту через Бежтинский участок по дороге Тлядал - Бежта – Кидеро, подчеркнул "Дагестанавтодор".

На участке дороги Агвали - Шаури - Кидеро, закрытом из-за схода снежной лавины, "обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме", сообщает в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Задействована одна единица техники - бульдозер ДТ-75", - говорится в публикации.

Напомним, аналогичные инциденты происходили там и ранее. Так, 25 марта 2025 года на автодорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе также сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили 29 марта 2025 года авторы обращения к руководству Дагестана. Работы по расчистке дороги приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погоды, сообщили в "Дагестанавтодоре".

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.