Лавина в селе Эльбок Цунтинского района. Скриншот видео https://vk.com/wall-21245447_832664

01 апреля 2024, 19:25

"Дагестанавтодор" объяснил задержку с расчисткой дороги к селу Эльбок

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Работы по расчистке дороги в село Эльбок Цунтинского района приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погодных условий, сообщили в "Дагестанавтодоре".

Как сообщал "Кавказский узел", снежная лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили авторы обращения к руководству Дагестана. В "Дагестанавтодоре" пояснили, что  дорога в село была расчищена, однако движение закрыто из-за большого объема лавины. 

В "Дагестанавтодоре" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что движение к селу Эльбок пока не открыто. "Работы по расчистке были временно приостановлены из-за большого объема снежных завалов и погодных условий. 2 апреля специалисты выедут на место, и решат, что можно сделать в этих условиях", - рассказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что ведутся работы по расчистке и расширении дорог от снега на объездной дороге, на Эльбокском перевале. 

В Цунтинском районе сегодня вновь сошла снежная лавина, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. "1 апреля 2024 года, ориентировочно в 16.00, на 52-м километре автомобильной дороги республиканского значения "Агвали - Шаури - Кидеро" сошла снежная лавина. Дорога закрыта. На место для расчистки оперативно перебрасывается две единицы техники (бульдозеры ДТ-75).  Ориентировочное время открытия дороги 12.00, 2 апреля 2024 года. Транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бежтинский участок", - говорится в сообщении.

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Примечание:

"Видео из Хушета напомнило о проблеме бездорожья в горах Дагестана", "Дорожники обеспечили проход транспорта в заблокированные села в Дагестане", "Непроходимые дороги стали повседневностью высокогорных сел Дагестана".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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