Пользователи соцсети поспорили о попытках выставить жертву виновной в убийстве в Дагестане

Убийство Мальвины Магомедовой, чьи обгоревшие останки были найдены в Дагестане, стало результатом ее выбора, когда она связала жизнь с неоднократно судимым мужчиной, указали ряд пользователей соцсети. Привычка обвинять жертву уводит внимание от главного — ответственности убийцы, возразили другие комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях. В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве.

По мнению многих пользователей Facebook*, трагедия стала следствием личного решения женщины. На странице "Кавказского узла" в соцсети публикация об обнаружении обгоревших останков женщины набрала к 18.30 мск 537 комментариев.

Комментаторы считают, что, имея троих детей, она должна была быть предельно осторожной и не связывать жизнь с ранее судимым мужчиной. Пользователи обратили внимание на возраст, криминальное прошлое подозреваемого и сам факт никяха (дать пояснение что это и справка вроде была) без официального брака, рассматривая это как очевидные «красные флаги».

Часто звучит мысль, что лучше было остаться одной, чем «приводить в дом уголовника», а трагедия подается как результат безрассудства, а не как преступление в чистом виде.

«Имея 3-х детей как можно так безрассудно приводить кого-то в дом?» — высказала мнение Каныкей Асанбаева.

«О чём думала мать троих детей, когда выходила замуж за уголовника?» —возмутилась Ekaterina Ekaterina.

«С тремя детьми выходить замуж за отсидевшего? Чем думала? Женщину жаль», — считает Замира Халилова.

«Она же знала с кем связалась.. Любовь слепа. Жаль сирот.» — прокомментировала Валентина Филиппова.

В общей сложности Яралиев был приговорен к трем годам лишения свободы - одному году условно в 2019 году и двум годам в исправительной колонии строго режима в 2024 году. Так, в 2019 году Ражидин Яралиев был осужден Сулейман-Стальским районным судом Дагестана за кражу 117 тыс. рублей из припаркованной "Газели" и приговорен к одному году лишения свободы условно. В 2020 году Яралиев был осужден за мошенничество и кражу документов сразу в двух судах региона: в Дербентском городском суде и Ленинском районном суде Махачкалы. 1

Другая группа пользователей выражает прямое сочувствие убитой и особенно её детям. Пользователи считают, что никакие жизненные ошибки не могут оправдывать убийство, расчленение и сожжение человека. В этих комментариях женщина предстает прежде всего жертвой жестокого преступления, а главный акцент делается на судьбе осиротевших детей.

Комментаторы обратили внимание на масштаб трагедии для семьи и психологические последствия для детей. Здесь меньше морализаторства и больше эмоций — ужаса, боли и сочувствия, а также требований сурового наказания для подозреваемого.

Все обвиняют женщину. Люди, вы о чем? Он убил и расчленил ее

«Очень жаль женщину и детей» — написала Oksana Mutiewa.

«Как теперь детям жить. Постоянное пожизненное общение с психологами» — считает Val Papeko.

«Очень жаль, и детей больше всего», — добавила Нонна Чолария.

При этом часть пользователей резко выступила против доминирующего тона «сама виновата». По мнению этих комментаторов, общественная реакция демонстрирует привычку обвинять жертву и игнорировать факт чудовищного преступления. Пользователи считают, что обсуждение ошибок женщины уводит внимание от главного — ответственности убийцы.

В комментариях также звучит мысль, что с такой биографией подозреваемый представлял опасность для любого человека, а не только для своей жены.

«Я правильно понимаю, что большинство комментов про „сама виновата“…?» — спросила Armine Pogosyan.

«Все обвиняют женщину. Люди, вы о чем? Он убил и расчленил ее", - считает пользователь, чей ник написан арабской вязью.

«Да хватит бедную мертвую обвинять», — призвала Рима Умарова.

«Где же гарантия, что он бы не убил любую женщину?» — поинтересовалась Илона Таубе.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Ингушетии и Чечне угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

При этом наибольший отклик вызвали комментарии, напрямую обвиняющие женщину или, наоборот, указывающие на абсурдность такого подхода. Именно они спровоцировали длинные ветки споров, взаимные обвинения и эмоциональные ответы.

Пользователь Муслим Арбиев высказал версию, что женщина могла связать свою жизнь с будущим убийцей в результате общения с психологом.

«Скорее всего, психолог довел до такой жизни эту бедную женщину. Они же дают советы типа - "ты достойна большего, ты свободна выбирать, ты ничего никому не должна“, а жизнь в реале шутки преподносит не шуточные».

Мужчины приходят в комментарии и обвиняют саму женщину, феминисток и психологов

На это сообщение отреагировала Валерия Морева.

«Мужчина из корыстных побуждений присваивает имущество женщины и зверски убивает ее. Другие мужчины приходят в комментарии и обвиняют саму женщину, феминисток и психологов. В то время как именно этот […] считал, что он достоин лучшего (с подачи психологов, не иначе). А теперь все самое лучшее ожидает его на нарах", - написала она.

Пользователи высказали противоположные мнения относительно актуальности темы домашнего насилия на Северном Кавказе.

Так, Tatiana Medvedeva отметила, что в ее представлении в этом регионе такое жестокое убийство из корыстных побуждений невозможно «У меня просто волосы дыбом. Я почему-то думала, что в Дагестане и Чечне таких убийств, тем более из-за денег, не бывает», - указала она.

По мнению Tamim Alam, напротив, убийство Магомедовой нельзя назвать исключительным: «Не хочется, конечно, говорить за весь Дагестан, но такие вещи частенько там происходит. Что произошло с людьми? […] Мои соболезнования родным убитой".

Далеко не все случаи убийства в семьях привели к приговору

"Кавказский узел" ранее писал о случая резонансных убийств на Северном Кавказе. Далеко не о всех случаях обвиняемые понесли наказание. В ряде случаев суды смягчали обвинение мужьям убитых женщин.

Так, в феврале 2020 года следователи задержали в Северной Осетии бывшего прокурора Игоря Чельдиева. На участке возле дома его гражданской супруги было обнаружено тело женщины. Чельдиева арестовали по обвинению в ее убийстве. Бывший прокурор заявил, что его гражданская жена упала и ударилась головой, но эксперты сделали предварительное заключение, что смерть наступила от удара каминной кочергой. Позже Чельдиев написал явку с повинной. Пригородный суд Северной Осетии переквалифицировал статью, по которой обвинялся Чельдиев, на более мягкую - статью "убийство" заменили на статью об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью". Чельдиев приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

5 февраля 2019 года между пенсионером МВД Тагиром Велагаевым и его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил. Изначально дело расследовалось по статье 105 УК РФ (убийство), однако затем обвинение было смягчено на часть 1 статьи 107 УК РФ - убийство в состоянии аффекта. Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе. Изначально суд приговорил Велагаева к двум года ограничения свободы, дело несколько лет находилось в судах, пока по нему не вышел срок давности.

История смерти Мадины Умаевой из Гудермеса вызвала общественный резонанс в Чечне. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

В ряде случаев обвиняемые в убийствах отправились на СВО.

Среди наиболее известных таких случаев- дело бывшего полицейского Вадима Техова, который в 2021 году был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения, однако уже в 2023 году родственники Гагиевой встретили Техова на свободе во Владикавказе. В июне 2025 года стало известно, что Техова похоронили во Владикавказе - он умер в зоне военных действий на Украине, однако его смерть с боевыми действиями не связана.

В феврале 2025 года житель Бачи-Юрта Руслан Умаев, обвиняемый в убийстве невестки Кристины, отправился в зону военной операции на Украине. По данным правозащитников, он признался в убийстве, заявив, что невестка "аморально вела себя", поэтому он ее задушил и сжег тело, а останки выкинул в реку. Кристина Кокова - уроженка подмосковной Лобни, в 2020 году она вышла замуж за Ахмеда Умаева. После переезда в Чечню родила дочь, но стала жаловаться на давление со стороны свекрови и физическое насилие от мужа. После развода она вернулась к матери, но родственники бывшего супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. Свекор Руслан Умаев контролировал невестку, требуя постоянного отчета о ее действиях и угрожая в случае невыполнения запретить общаться с ребенком, рассказала мать Коковой Анастасия.

27 августа 2024 года в Тереке 41-летний житель села Аргудан "на почве ревности совершил убийство своей бывшей супруги и покушался на убийство другого лица, узнав, что последний намеревался на ней жениться", сообщила 29 августа 2024 года на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого, Рустама Абазова, к 13 годам заключения, апелляционная инстанция увеличила срок наказания до 15 лет.

Побег зачастую остается единственным способом спасти жизнь для жертв домашнего насилия

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В частности, Эльза Солтаева, 24-летняя жительница Чечни, сбежала 3 февраля 2025 года из дома из-за насилия со стороны мужа и отца. В Казахстане она была задержана полицией, но вскоре отпущена и сопровождена в безопасное место. Ситуации с ее задержанием во многом разрешилась благодаря широкой огласке.

Одна из историй побега жительниц Дагестана от семейного насилия - история четырех сестер. 29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

История Айшат Баймурадовой, сбежавшей от домашнего насилия в Армению, не имеет хорошего окончания. 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября 2025 года была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказали правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".