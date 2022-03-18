Сына убитой махачкалинки возмутило решение суда

18 марта 2022, 05:49

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Приговор пенсионеру МВД Тагиру Велагаеву за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе, считает сын убитой Шамиль Гусейнов. Решение суда, освободившего бывшего сотрудника МВД от наказания, будет обжаловано, заявил адвокат потерпевших. Правозащитница Светлана Анохина назвала убийство жительницы Махачкалы следствием господства патриархата на Северном Кавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта Верховный суд Дагестана освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

9 июня 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу потерпевшей стороны об отмене приговора Тагиру Велагаеву и направил дело на повторное рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы, но иным составом. Дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), однако затем было переквалифицировано на статью об убийстве, совершенном в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую до трех лет лишения свободы. Потерпевшая сторона была не согласна, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Решение Верховного суда Дагестана, освободившего от ответственности Тагира Велагаева, будет обжаловано, заявил сын убитой Умажат Гусейновой Шамиль Гусейнов. "Адвокат занимается этим и, думаю, обжаловать будет сразу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что ранее была проведена психолого-психиатрическая экспертиза Велагаева в институте имени Сербского в Москве. Специалисты заключили, что убийство было совершено Велагаевым в состоянии аффекта. Потерпевшая сторона с выводами экспертов не согласилась, ходатайствовала перед судом о проведении повторной экспертизы, которую также направили в тот же институт. "И так же институт имени Сербского в Москве вынес аффект", – отметил Гусейнов.

"Считаю, что в этом ему помогли родственники и связи", – заключил Гусейнов.

Велагаев имел родственные связи в МВД и Советском районном суде Махачкалы, где рассматривалось дело, утверждал ранее Шамиль Гусейнов. "Отец Тагира, Ахмед Велагаев с 1978 по 1982 годы был председателем Советского райсуда, там же рассматривалось и дело об убийстве. Тагир сам работал в этом же суде конвоиром. Он много раз устраивал конфликты с матерью [Умажат Гусейновой]. Однажды она подала заявление [в правоохранительные органы], у него забрали травмат (травматическое оружие, – прим. "Кавказского узла"), но на следующий день уголовное дело не возбудили, пистолет вернули. Его дядя (Тагира Велагаева) на тот момент [занимал высокий пост в силовой структуре]", – рассказал ранее Гусейнов.

Адвокат Арсен Шабанов, который представляет потерпевшую сторону, заявил, что с выводами суда не согласен. Защита намерена обжаловать решение суда после получения апелляционного определения, подчеркнул он.

"Мы не согласны в первую очередь с квалификацией деяния. Мы требовали возвратить дело прокурору для предъявления более тяжкого обвинения – по статьи 105 УК РФ ("Убийство"), но суд нам отказал. Статья 107 УК РФ ("Убийство, совершенное в состоянии аффекта"), по которой Велагаев осужден – это преступление небольшой тяжести, по которому срок давности – два года. Соответственно, он давно истек", – рассказал Шабанов корреспонденту "Кавказского узла".

Экспертизы, признавшие, что Велагаев действовал в состоянии аффекта, научно не обоснованы, добавил защитник. "В них отсутствует обоснование наличия в поведении и в психологическом состоянии Велагаева некоторых обязательных признаков аффекта, а именно таких как субъективная внезапность возникновения аффективного взрыва, взрывной характер эмоциональной реакции, частичное сужение сознания, расстройство опосредованности действий, расстройство контроля действий, снижение способности к прогнозу результатов действий, психическая астения (истощение). В заключениях не указано, как эти признаки выразились у Тагира Велагаева", – отметил адвокат.

Он добавил, что специалисты института имени Сербского в обоих случаях не установили и не описали в заключениях один из обязательных признаков аффекта – отсутствие прогноза отдаленных последствий действий. Кассационная жалоба будет направлена потерпевшей стороной в 5-й Кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске.

Домашнее насилие остается актуальной проблемой на Северном Кавказе

Убийство 48-летней Умажат Гусейновой – пример игнорирования прав женщин не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе в целом, отметила правозащитница Светлана Анохина.

"Мы делали специальную подборку дел, где рассматривались аналогичные преступления. Случай с Шемой Тимаговой из Чечни, которой муж чуть не прорубил череп топором и был освобожден в зале суда как невиновный... (Суд) сделал вывод, что она его довела. Мы помним и другую историю, когда мужчина пытался поджечь дом бывшей жены, нападал на нее, и тоже ему это сходило с рук. Ситуация неудивительная, и всегда насильник получает смешной, малый срок. Что касается дела Гусейновой, тут все усугубляется тем, что он бывший сотрудник, он понимал, что он сможет уйти от уголовной ответственности, и ему было назначено смешное наказание, условный срок с запретом посещения массовых мероприятий. И это было издевательски и несправедливо", – сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что проблема домашнего насилия остается актуальной в Дагестане, многие местные жители не хотят предавать огласке такие случаи, чтобы не "позорить республику". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие, добавила правозащитница.

Убийства женщин бывшими мужьями и отсутствие сурового наказания за это – результат господства патриархальной системы на Северном Кавказе, добавила она. "Это не только продолжение системы домашнего насилия, а это такая патриархальная система, по канонам которой даже бывшая жена связана с мужем, от которого она сбежала или с которой он развелся. Я реально не знаю ни одного случая, чтобы бывшая жена преследовала своего мужа", – сказала Анохина.

Она заявила, что считает необоснованными объяснения оправдывающих насилие мужчин, что женщины их оскорбляют. "И эта ситуация общемировая и общероссийская, но на Кавказе это усугубляется тем, что эти патриархальные схемы работают безотказно, им нечего противопоставить. Постулат, что женщина "свободная" и "человек", в голове у нашего народа укладывается плохо, у них в голове связка, когда свободная женщина ассоциируется с борделями. Любой мужчина считает, что он продолжает иметь права на женщину, что он вообще должен их иметь", – заключила Светлана Анохина.

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Комментариями от Тагира Велагаева или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.