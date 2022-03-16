Суд в Дагестане отменил наказание пенсионеру МВД за убийство бывшей супруги

16 марта 2022, 11:47

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Верховный суд Дагестана освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу потерпевшей стороны об отмене приговора Тагиру Велагаеву и направил дело на повторное рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы, но иным составом. Дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), однако затем было переквалифицировано на статью об убийстве, совершенном в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую до трех лет лишения свободы. Потерпевшая сторона была не согласна, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Проблема домашнего насилия является актуальной для Дагестана, однако многие местные жители не желают обнародования фактов об этом, чтобы не "позорить республику". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие.

Верховный суд Дагестана освободил от наказания бывшего полицейского Тагира Велагаева, убившего бывшую супругу, сообщил сотрудник суда.

"Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела пришел к выводу о том, что районным судом при постановлении приговора было допущено нарушение норм уголовного закона, выразившееся в неучёте всех смягчающих обстоятельств по делу, а также уголовно-процессуального закона, связанное с неприменением последствий истечения срока давности. В связи с этим суд сократил наказание, назначенное подсудимому на три месяца, и освободил от него за истечением срока давности уголовного преследования", – привело сегодня РИА "Дагестан" слова сотрудника суда.

Напомним, что 5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, которая проживала в Махачкале, произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять дочерей Велагаева от нового брака. После этого Велагаев нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, после чего задушил ее.

После возбуждения уголовного дела, Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

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Комментариев от представителей потерпевших, а также Велагаева или его представителей относительно решения суда не поступало.