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17:43, 9 марта 2025

Ужесточен приговор жителю Кабардино-Балкарии за убийство бывшей супруги

Домашнее насилие. Фото: https://psy.su

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция увеличила срок наказания жителю Кабардино-Балкарии Рустаму Абазову, осужденному за убийство бывшей супруги и попытку убийства ее жениха.

Как писал "Кавказский узел", ситуация с защитой прав женщин в республиках СКФО ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". Отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил жалобу на приговор Рустаму Абазову, которую подала мать убитой им бывшей супруги, сообщило 8 марта издание "Газета Юга".

Ранее Терский райсуд приговорил Рустама Абазова к 13 годам колонии строгого режима, но мать погибшей посчитала наказание несправедливым "ввиду чрезмерной мягкости". Апелляционная инстанция, указав на "высокую общественную опасность" преступления, ужесточила наказание Абазову до 15 лет колонии, пишет издание.

Преступление произошло 27 августа 2024 года в Тереке. В тот день 41-летний житель села Аргудан "на почве ревности совершил убийство своей бывшей супруги и покушался на убийство другого лица, узнав, что последний намеревался на ней жениться", сообщила 29 августа 2024 года на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

Карточка дела на сайте Верховного суда республики обновлена 7 марта, в ней размещен текст апелляционного определения, датированного 18 февраля.

В апелляционной жалобе потерпевшая указала, что Абазов "в содеянном не раскаялся, его слова в суде о раскаянии не были искренними, она не приняла его извинений, которые он произнес с ухмылкой на лице".

Неоднократно писала заявления в правоохранительные органы, однако к Абазову Р.Х. мер не принималось

"Указывает, что осужденный Абазов Р.Х. ранее неоднократно избивал ее дочь, угрожал расправой, преследовал её [дочь], которая неоднократно писала заявления в правоохранительные органы, однако к Абазову Р.Х. мер не принималось, что не учтено судом при вынесении приговора Абазову Р.Х.; убийство матери отцом на глазах у ребенка отрицательно сказалось на здоровье её внука, оставшегося без матери. Просит изменить приговор, усилив назначенное Абазову Р.Х. наказание", - говорится в тексте определения.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что приведенные в приговоре смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребенка) "были явно переоценены, поскольку они как в отдельности, так и в совокупности, существенно не уменьшают общественную опасность совершенных преступлений".

Так, суд первой инстанции фактически оставил без внимания, что Абазов лишил восьмилетнего ребенка матери, при этом нанес ей не менее пяти ударов ножом, а ее спутнику - не менее 11 ударов ножом, после чего, "не попытавшись оказать им помощь, с места совершения преступления скрылся".

"Извинения осужденным Абазовым Р.Х. потерпевшим принесены только в конце судебного следствия. При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что [...] назначенное Абазову Р.Х. наказание [...] является явно несправедливым вследствие чрезмерной мягкости", - говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2019 года 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. Суд пришел к выводу, что на женщину из ревности напал ее бывший муж Вадим Техов. 4 февраля 2021 года суд признал Техова виновным и приговорил его к 16 годам заключения. Однако в ноябре 2022 года стало известно, что Техов освободился из колонии.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, считают правозащитники.

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее правозащитники. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, а власти предпочитают не замечать проблему.

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Автор: "Кавказский узел"

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