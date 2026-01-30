×

Кавказский узел

Лента новостей
07:31, 30 января 2026

Два бойца из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Буржумов и Эльман Абдулкадиров из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1787 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1785 бойцов из Дагестана.

О вручении наград родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции сообщил 29 января глава Табасаранского района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Ордена Мужества были переданы родным рядового Руслана Буржумова из села Джугдиль и младшего сержанта Эльмана Абдулкадирова из села Цуртиль. Подробности биографий и обстоятельства смерти бойцов в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1787 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Табасаранского района сообщалось 20 января. Районные власти сообщили, что в военной операции убит младший сержант Расим Ашурбеков .

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Разыскивая мужа, Юлия Пряничникова писала во все инстанции, в том числе в прокуратуру и администрацию президента РФ. Ответы на эти обращения так и не поступили, рассказала жена убитого в зоне СВО Игната Пряничникова. 

По данным "Кавказского узла", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине свыше 8500 бойцов с юга России: не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, в конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте, а в декабре - на отсутствие газа в доме в Избербаше. В январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот. Также в январе участники СВО пожаловались Меликову на заморозку строительства их домов.

Такие обращения вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

