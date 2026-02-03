Многодетная семья из Туапсе подала иск из-за отказа обеспечить дочь детским питанием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Татьяна Пименова и Сергей Карташов из Туапсе подали иск в суд к министерству управления социальной защиты населения Краснодарского края с требованием обеспечить новорожденную дочь специализированным детским питанием.

Как писал "Кавказский узел", многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова из Туапсе столкнулась с перебоями с обеспечением специализированным детским питанием для новорожденной дочери. По словам родителей, несмотря на своевременное оформление документов и медицинские показания, ребенок в течение нескольких месяцев не получал положенное питание.

2 февраля Татьяна Пименова и Сергей Карташова подали иск в суд в Туапсинский районный суд к министерству управления социальной защиты населения (УСЗН) Краснодарского края. Они потребовали восстановить права своей несовершеннолетней дочери на бесплатное специализированное детское питание.

В иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что «ребенок имеет право на обеспечение бесплатным специализированным детским питанием в соответствии со статьей 41 Конституции РФ, федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также законами и постановлениями Краснодарского края, регулирующими меры социальной поддержки семей с детьми».

«В период с 1 мая по 30 июня 2025 года ребенок не был обеспечен питанием по вине органов соцзащиты», - говорится в иске, где также указывается, что «было недополучено 26 банок специализированного питания за два месяца».

В числе требований - «обязать министерство УСЗН Краснодарского края по Туапсинскому району восстановить право ребенка на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с медицинским заключением, а также взыскать недополученное питание и судебные расходы».

Представитель суда в гражданской канцелярии Туапсинского районного суда подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что иск к министерству поступил 2 февраля от Татьяны Пименовой. «В течение пяти суток его рассмотрит судья, которому будет передано заявление. По итогам будет принято одно из трех решений: о принятии и назначении дела к рассмотрению, об оставлении без движения с указанием на устранение недостатков, если они имеются, либо о возврате иска, если он не соответствует установленным требованиям», - сообщила сотрудник суда.

К подаче иска семья пришла после безрезультатных обращений в органы соцзащиты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Пименова.

«Мы не раз писали жалобы, но наши требования в досудебном порядке так и не были рассмотрены по существу. Только после обращения в прокуратуру нам вместо реальной помощи и вынесения протеста на неправомерные действия по отношению к ребенку рекомендовали идти в суд. Мы рассчитываем хотя бы на то, что для начала суд примет иск к рассмотрению, а потом надеемся для дачи заключения привлечь к участию в дело прокуратуру, чтобы она сказала свое слово, законно ли недодавать грудным детям жизненно необходимое питание, если его выдача закреплена законом», - сказала многодетная мать.

Ситуация стала серьезным испытанием для семьи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

«Речь идет не о каких-то привилегиях, а о законном праве ребенка на питание. Мы прошли все инстанции и надеемся, что теперь суд даст правовую оценку действиям чиновников», - подчеркнул он.

Супруги добавили, что рассчитывают на восстановление нарушенных прав и надеются, что подобные ситуации не будут повторяться с другими семьями, у которых, возможно, нет возможности бороться за обеспечение своих детей бесплатным питанием.

Напомним, что супруги из Туапсе Сергей Карташов и Татьяна Пименова обжаловали в суде решение властей о принуждении их малоимущей и многодетной семьи переселиться в квартиру, не соответствующую социальным нормам. Ранее, в 2023 году, суд в Туапсе обязал власти предоставить семье жилье, равное по занимаемой ими площади. Однако в начале марта суд в Краснодаре оставил в силе решение о переселении. В июле чиновники подали иск к семье Карташова и Пименовой, требуя лишить их права на предоставление внеочередного жилья, но районный и краевой суды отклонили эти требования, подтвердив права семьи на жилье. 10 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего главы Туапсинского района Виталия Мазнинова, который в 2021 году отменил постановление о признании аварийным дома Карташова Пименовой. В декабре власти Туапсе предложили семье подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре. В конце января семья согласилась подписать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в Краснодаре, до сдачи дома семье из семи человек предоставили двухкомнатную квартиру в Туапсе.