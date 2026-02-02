Сирота из Краснодарского края пожаловалась на отказ выдать жилье
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жительница Кубани пожаловалась на то, что более пяти лет ей не выдают положенное по закону жилье, председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В Следкоме России начали проверку по обращению сироты из Краснодарского края.
Девушка сообщила, что с 2020 года стоит в очереди на получение жилья, но его так и не дали. Обращения в различные инстанции безрезультатны. Так как жилье девушке не выдают, они с супругом вынуждены арендовать квартиру, в связи с чем испытывают финансовые трудности, пишет 1 февраля "Утренний юг".
Бастрыкин поручил руководитель Следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале января сирота их Астраханской области пожаловалась на то, что более десяти лет ей не выдают жилье, случаем заинтересовался Бастрыкин.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.