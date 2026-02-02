Сирота из Краснодарского края пожаловалась на отказ выдать жилье

Жительница Кубани пожаловалась на то, что более пяти лет ей не выдают положенное по закону жилье, председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Следкоме России начали проверку по обращению сироты из Краснодарского края.

Девушка сообщила, что с 2020 года стоит в очереди на получение жилья, но его так и не дали. Обращения в различные инстанции безрезультатны. Так как жилье девушке не выдают, они с супругом вынуждены арендовать квартиру, в связи с чем испытывают финансовые трудности, пишет 1 февраля "Утренний юг".

Бастрыкин поручил руководитель Следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале января сирота их Астраханской области пожаловалась на то, что более десяти лет ей не выдают жилье, случаем заинтересовался Бастрыкин.