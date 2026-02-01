Арестовано имущество бывшего замглавы строительного управления Минобороны в Новороссийске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Новороссийске арестовал имущество на 170 миллионов рублей бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди, который обвиняется в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.
Как писал "Кавказский узел", в начале декабря прошлого года суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди, который обвинен в лоббировании интересов компании при строительстве объекта в Краснодарском крае.
Имущество бывшего замначальника Новороссийского строительного управления ФГУП ГУСС Дмитрия Таксиди арестовано, пишет 30 января "Коммерсант".
Арест наложен на имущество Таксиди стоимостью выше 170 миллионов рублей для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. Таксиди, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, заключен под стражу, следствие считает, что в результате его действия министерству обороны России нанесен ущерб в особо крупном размере.
