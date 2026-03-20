Боец Росгвардии из Чечни убит на Украине

Арби Исраилов из Гудермесского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично обнародовали имена как минимум 262 убитых там военных из Чечни.

О том, что Арби Исраилов из Гудермесского района Чечни убит в зоне боевых действий на Украине, сообщали управление Росгвардии по Северному Кавказу и глава района.

Исраилов был сотрудником управления вневедомственной охраны ВНГ России по Чечне. В 2023 году мемориальная доска с его именем была установлена в школе села Кади-Юрт.

В августе того же года глава Гудермесского района Хамзат Магамадов сообщил, что по инициативе жителей улица Садовая в этом населенном пункте будет переименована в улицу Арби Исраилова.

Согласно записи на мемориальной доске, Исраилов был убит в сентябре 2022 года, в возрасте 33 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 262 военнослужащих из Чечни (власти обнародовали имена 239 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен). "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Районные власти в Чечне редко информируют о числе убитых бойцов, как правило, информацию публикуют фонд "Защитники Отечества" по республике и местные телекомпании, отчитываясь о наградах, переданных родным.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". Так, без документов о том, что боец принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике, обратиться за выплатами в военкомат, рассказали семьи, которые столкнулись с проблемами при получении официальных документов у подразделения.