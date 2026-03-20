×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:07, 20 марта 2026

Боец Росгвардии из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арби Исраилов из Гудермесского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично обнародовали имена как минимум 262 убитых там военных из Чечни. 

Как писал "Кавказский узел", к 19 марта стали известны имена по меньшей мере 261 убитого на Украине комбатанта из Чечни. 

О том, что Арби Исраилов из Гудермесского района Чечни убит в зоне боевых действий на Украине, сообщали управление Росгвардии по Северному Кавказу и глава района. 

Исраилов был сотрудником управления вневедомственной охраны ВНГ России по Чечне. В 2023 году мемориальная доска с его именем была установлена в школе села Кади-Юрт. 

В августе того же года глава Гудермесского района Хамзат Магамадов сообщил, что по инициативе жителей улица Садовая в этом населенном пункте будет переименована в улицу Арби Исраилова. 

Согласно записи на мемориальной доске, Исраилов был убит в сентябре 2022 года, в возрасте 33 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 262 военнослужащих из Чечни (власти обнародовали имена 239 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен). "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Районные власти в Чечне редко информируют о числе убитых бойцов, как правило, информацию публикуют фонд "Защитники Отечества" по республике и местные телекомпании, отчитываясь о наградах, переданных родным. 

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". Так, без документов о том, что боец принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике, обратиться за выплатами в военкомат, рассказали семьи, которые столкнулись с проблемами при получении официальных документов у подразделения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше