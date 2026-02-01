Имущество сочинского бизнесмена Вигена Саркисяна обращено в доход государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество бизнесмена Вигена Саркисяна на общую сумму более шести миллиардов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", сочинский бизнесмен Виген Саркисян в мае прошлого года был заподозрен в мошенническом присвоении участка площадью почти два гектара. Генпрокуратура потребовала взывать у него 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель бывшего совхоза под жилую застройку.

Октябрьский районный суд Краснодара 31 января обратил в доход государства активы бизнесмена Вигена Саркисяна и связанных с ним лиц, пишет 93.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Ранее Горячеключевской городской суд взыскал с Саркисяна ущерб - 4,25 миллиарда рублей в пользу Российской Федерации и почти два миллиарда рублей компенсации экологического вреда администрации Сочи.

В доход государства обращены объекты гостиницы Crowne Plaza в Краснодаре, акции санаториев "Горячий Ключ" и "Предгорье Кавказа", 13 объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Адыгее, шесть жилых помещений в Горячем Ключе.