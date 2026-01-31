Утверждено изъятие имущества у бывшего кубанского судьи Чернова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Кассационный суд отказался изменить решения об обращении в пользу государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
Как писал "Кавказский узел", в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
Кассационный суд общей юрисдикции отказался изменить решение об обращении в пользу государства по иску Генпрокуратуры имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, его родных и доверенных лиц. Кассационный суд, как ранее Красногорский городской и Московский областной суд, согласились с доводами прокуратуры, что Чернов нарушил антикоррупционное законодательство, незаконно совмещая коммерческую деятельность с работой судьей, пишет 30 января "Коммерсант".
Кассационную жалобу подавала внучка Чернова Анастасия Рязанская, которая привлечена по делу в качестве одной из ответчиц.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре Центральный районный суд Сочи прекратил по истечении срока давности уголовное преследование Светланы Новиковой, которая была соответчицей по делу бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.