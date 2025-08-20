×

04:49, 20 августа 2025

Имущество на 13 миллиардов рублей конфисковано у бывшего судьи из Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры у бывшего судья конфискованы 25 земельных участков площадью 6,8 га (на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей), 19 коммерческих зданий площадью более 5,1 тысячи квадратных метров (общей стоимостью 2,8 миллиарда рублей), 18 офисных помещений площадью более 4,6 тысячи квадратных метров (на сумму 2,7 миллиарда рублей), 12 квартир общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров (стоимостью один миллиард рублей) и 13 машино-мест общей площадью 174 квадратных метра (стоимостью 30 миллионов рублей), пишет 19 августа "Коммерсант".

В казну государства также изъято общество с ограниченной ответственностью СХП "Дмитриевское" с 100 земельных участков площадью пять тысяч га, рыночная стоимость которых оценивается в более чем 1,7 миллиарда рублей, а 25% долей в ООО "Бар "Рубин".

Всего в собственность государства обращено таким образом 87 объектов недвижимости на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Кроме того, с соответчиков также взыскано 3,1 миллиарда рублей, которые считаются полученными от реализации коррупционно нажитого имущества.

Иск об изъятии имущества Чернова был подан в октябре 2024 года. После этого на его имущество в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве был наложен арест. В мае текущего года Первомайский районный суд Краснодара начал рассмотрение еще одного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Чернова, которое записано на номинальных владельцев, информирует РБК.

Александр Чернов был председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, правоохранительные органы считают, что за этот период он нарушил антикоррупционное законодательство и был совладельцев ряда хозяйств на Кубани.

Ранее "Кавказский узел" писал, что у бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко конфискованы активы на сумму более 360 миллионов рублей.

