Около 20 организаций Кубани арестованы по иску к Анатолию Вороновскому

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и ряда других лиц. Приставы арестовали около 20 организаций, которые специализируются на дорожных работах.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под арест Анатолия Вороновского. Бывший вице-губернатор, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заявил о невиновности по делу о получении взятки. В конце декабря суд продлил срок его ареста.

13 ноября в отношении Анатолия Вороновского было возбуждено уголовное дело о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Генеральный прокуратура Российской Федерации подал антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского и других ответчиков, пишет сегодня РИА "Новости".

В иске, помимо самого Вороновского, фигурируют действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также еще почти три десятка граждан, которые так или иначе связаны с дорожно-ремонтными организациями. Всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.

Согласно материалам дела, Вороновский, став в январе 2016 года министром транспорта Краснодарского края, решил получить незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в числе которых Дорошенко и Карпенко. Уже находясь на посту заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушил законодательный запрет на занятие бизнесом. Став депутатом Госдумы, он продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов краевой власти в области дорожной деятельности.

В антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому, Дорошенко, Карпенко и другим лицам фигурирует не менее 170 объектов недвижимости - земельные участки, жилые и нежилые помещения, машиноместа в Краснодарском крае, Крыму, Карачаево-Черкесии, Москве и Московской области.

Судебные приставы в рамках иска арестовали порядка 20 аффилированных с ответчиками дорожно-строительных организаций в Краснодарском крае в качестве обеспечительной меры. Речь идет, в частности, про ООО "Анкар", ООО "КСК-Бетонстрой", ООО "Основа", ООО "Стройюгрегион" и ООО "Усть-Лабинский завод МЖБК", учредителями которых является Карпенко.

Напомним, в конце ноября Анатолий Вороновский, ставший депутатом Госдумы в 2021 году, подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Перед этим, 11 ноября, Госдума одобрила лишение его депутатской неприкосновенности по представлению прокуратуры. Позднее Госдума досрочно лишила Вороновского мандата, удовлетворив его заявление.

Как считает следствие, взятки Вороновский получил в виде имущества и услуг от директора унитарного предприятия "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" Сафарбия Напсо. Общая стоимость взятки оценивается более чем в 25 миллионов рублей - это квартира в Краснодаре, ремонт и меблировка в доме сына депутата в Сочи, строительство дамбы и очистка озера в Усть-Лабинском районе на земельном участке семьи депутата, а также сельхозтехника для родственников Вороновского.

В конце октября суд в Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы Сафарбия Напсо, признав его виновным в хищении имущества предприятия.