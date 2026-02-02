Артемий Останин назвал бесчеловечным запрошенный прокурором срок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стендапера из Ейска Артемий Останин, выступая на заседании суда в Москве, отверг обвинения и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками", однако извинился перед теми, кого могло задеть его выступление. Адвокат попросил суд оправдать Останина.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу стендапера из Ейска Артемия Останина*, который пошутил о безногом инвалиде. К статье о разжигании ненависти или вражды добавили обвинение в оскорблении чувств верующих, признаки которого выявлены в другом выступлении комика. 12 января суд продлил на полгода срок содержания Останина под стражей, а 17 января стало известно, что его банковские счета арестованы. По версии обвинения, Останин "создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений". Сам он не признал себя виновным. На заседании 27 января обвинение запросило для Останина 5 лет и 11 месяцев колонии (на месяц меньше максимального срока по статье об экстремизме) со штрафом в 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит до шести лет заключения.

В начале сегодняшнего заседания в Мещанском районном суде Москвы судья предоставила подсудимому возможность выступить в прениях. Артемий Останин заявил, что “категорически” не согласен с обвинением”. “Считаю запрос (срока) бесчеловечным”, - передает слова комика “Медиазона”*.

"Запрос ему почти максимального срока со стороны прокуратуры Останин считает "людоедским поступком", - отмечает, в свою очередь, проект "Слово защите". "На предыдущем заседании прокурор повел себя людоедским образом, запросив максимальный срок за то, чего не совершалось", - так цитирует подсудимого "Осторожно, новости".

Останин подчеркнул, что потерпевшими в его деле признаны люди, посмотревшие запись его выступления в интернете, и по сути они “просто свидетели”. Эти люди требовали проверить выступления стендапера по статье об оскорблении чувств верующих, но не по статье об экстремизме. “Это профессиональные доносчики из (движения) "Сорок сороков"”, - охарактеризовал он потерпевших, отметив, что они не посещают заседания суда после того, как выступили сами.

Он вновь подчеркнул, что в деле нет никаких доказательств существования “организованной преступной группы”. “Я писал шутки один, договаривался с площадками один, занимался съемкой один”, - настаивает подсудимый. Также Останин напомнил, что экспертиза, проведенная в марте 2025 года, не обнаружила в его выступлении “психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды и ненависти к какой-то группе лиц”.

“Если я своими словами оскорбил чьи-то чувства, я приношу извинения данным людям, которых я каким-то образом задел. Это было непреднамеренно и непредумышленно”, - добавил Останин. Он предложил прокуратуре отказаться от обвинения.

Кроме того, Останин связал со своим уголовным преследованием смерть своей бабушки, которая скончалась в мае 2025 года. "Из-за того, что к ней вломились какие-то мордовороты и из-за того, что она увидела меня в СИЗО", - заявил он.

Адвокат комика Михаил Мещеряков в своем выступлении также указал, что домыслы следователя о преступной группе не подтверждены ни материалами дела, ни данными судебного следствия. Он также согласился со своим подзащитным в характеристике потерпевших по делу, допустив, что эти люди “просто получают удовольствие от написания доносов”.

Защитник попросил полностью оправдать Артемия Останина. “Мы имеем дело с морализаторством, которое дошло до того, что сначала человек был избит, а теперь уже год сидит в тюрьме”, - заключил он.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.