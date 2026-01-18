×

02:56, 18 января 2026

Ответ властей Сочи на заявление о жестоком обращении с воспитанниками детсада возмутил родителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинки, пожаловавшиеся на жестокое обращение с воспитанниками детсада, получили ответ из администрации, где говорится о проверке психологов, которая не выявила негативного эмоционально-психологического климата в группе. При этом видеозапись, фиксирующая жестокое обращение, осталась без внимания.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. 12 марта более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ. Они попросили возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. При этом прокуратура Кубани указала, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно. В конце декабря 2025 года родители воспитанников получили очередной отказ полиции, которая не нашла состава преступления в действиях воспитательницы.

После инцидента родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. Матери воспитанников детсада Елена Баранецкая и Ирина Яцко получили административные штрафы по обвинению в оскорблении заведующей и ее дочери, сейчас обе обжалуют решения о штрафах в кассации.

Родители воспитанников сочинского детского сада пожаловались 17 января корреспонденту "Кавказского узла", что почти за год после инцидента с воспитательницей так и не смогли добиться защиты прав своих детей. Они получили ответ на свое заявление из администрации Сочи за подписью заместителя главы Сочи Елены Канюк (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе указано, что после устного обращения родительницы ребенка Светланы Алексеевой 6 марта 2025 года в детском саду было проведено служебное расследование. Психологи учреждения наблюдали за детьми и пришли к выводу, что «эмоционально-психологический климат в группе удовлетворительный», а дети «легко идут на контакт». При этом, как следует из документа, индивидуальная работа с детьми не проводилась.

При этом, по словам Светланы Алексеевой, в ответе нет данных об анализе видеозаписи, которая и стала основанием для обращений. «Есть видео с конкретным эпизодом унижения ребенка, но вместо его оценки просто посмотрели, как дети ведут себя в обычный день», - прокомментировала она ответ корреспонденту "Кавказского узла".

В документе также сообщается о дополнительной служебной проверке по обращению Елены Баранецкой. По её итогам заведующей детским садом был объявлен выговор, а воспитательница уволилась по собственному желанию. При этом в ответе подчёркивается, что оснований для увольнения заведующей нет, злоупотреблений с её стороны не установлено.

Получается, жалобы рассматривали те, на кого мы и жаловались

«Наше заявление из прокуратуры просто переслали в администрацию, а администрация - своим же подчинённым. Получается, жалобы рассматривали те, на кого мы и жаловались», - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" Елена Баранецкая.

Баранецкая недоумевает, «как нарушители закона и прав детей могут себя наказать сами". "В этом и есть абсурд сотрудников системы, которые сами нарушают законы, которые обязаны соблюдать. И на практике мы видим, что система, состоящая из людей не на своем месте, защищает не детей, а тех, кто в ней занимает должности", - добавила она.

Юрист Александр Михайлов, помогающий родителям защитить права их детей, считает, что в данной ситуации имеет место подмена самой сути проверки.

«Родители сообщили о конкретном эпизоде жестокого обращения с малолетними детьми, зафиксированном на видео. Это является сообщением о возможном преступлении и требует процессуальной проверки по линии правоохранительных органов, а не только внутренних служебных расследований», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, наблюдение за детьми после инцидента, как пишет в ответе Канюк, не может заменить правовую оценку произошедшего. «Административные и служебные проверки не подменяют и не отменяют уголовно-процессуальную. Пересылка жалоб внутри одной управленческой вертикали создаёт конфликт интересов и фактически лишает родителей эффективной защиты», - считает Михайлов.

Юрист советует родителям в подобных случаях: "добиваться регистрации сообщений о преступлении в порядке статей 144–145 УПК РФ; обжаловать отказы в возбуждении дела не только в прокуратуру, но и в суд по статье 125 УПК РФ; направлять обращения в Следственный комитет и уполномоченному по правам ребёнка; фиксировать все случаи давления и попытки привлечения родителей к ответственности в ответ на жалобы; объединяться в борьбе за права своих детей, многие из которых находясь в столь юном возрасте даже не могут рассказать что с ними происходит в детском саду, поэтому требование установки видеокамер вполне справедливо".

Приоритет отдается не защите детей, а сохранению управленческого спокойствия

«Когда система реагирует формальными отписками, важно выводить конфликт за пределы местной административной вертикали. Иначе приоритет отдается не защите детей, а сохранению управленческого спокойствия», - подчеркивает Александр Михайлов.

Родители заявили, что намерены продолжать добиваться проверки на федеральном уровне и требовать реакции от Следственного комитета, так как, по их мнению, был нарушен воспитательницей именно Уголовный кодекс. Елена Баранецкая отметила, что родители добиваются справедливого наказания воспитательнице с целью показать остальным "псевдопедагогам", что времена применения насилия и жестокого обращения с детьми надо оставить в прошлом и полностью изменить подход к воспитанию малолетних граждан в стране.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

