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23:41, 14 марта 2025

Трое подростков из Краснодара арестованы по делу о теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подростки заподозрены в поджоге релейных шкафов в Краснодаре, расследуется дело о теракте. Трое подозреваемых помещены под стражу.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге.  Так, по делу о поджоге релейных шкафов жители Краснодарского края Арсен Шагинян и Аркадий Керселян получили по 12 лет строгого режима, Агоп Манукян - девять лет строгого режима. 

Трое подростков подозреваются в совершении террористического акта после поджога релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром, сообщило сегодня ТАСС.

"Следствием установлено, что в начале марта 2025 года подозреваемые в ходе переписки с ранее неизвестным лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Они, распределив роли между собой, подготовившись к совершению преступления, находясь на 667-м километре перегона железнодорожных станций "Краснодар - Сортировочный - Лорис" в Краснодарском крае, совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места", - сообщило в своем Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и  полиции, уголовное дело расследуется по статье о тракте (часть 2 статьи 205 УК РФ), на время предварительного следствия подозреваемые подростки взяты под стражу, указано в сообщении.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

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Автор: "Кавказский узел"

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