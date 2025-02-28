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05:14, 28 февраля 2025

Три жителя Кубани осуждены за поджоги релейных шкафов

Обвиняемые в зале суда. Кадр видеосюжета Объединенной пресс-службы судов Кубани https://t.me/opskuban/1129

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Шагинян и Аркадий Керселян получили по 12 лет строгого режима, Агопу Манукяну за попытку поджога назначено девять лет строгого режима. 

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. Ранее в феврале суд признал краснодарца Эдуарда Гладких виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на автозаправке и приговорил его к 16 годам заключения.

Краснодарский краевой суд огласил приговор трем жителям Кубани по делу о поджоге релейных шкафов на железной дороге. Арсену Шагиняну и Аркадию Керселяну вменялось совершение поджога, третьему обвиняемому, Агопу Манукяну - попытка поджога. 

Согласно версии обвинения, одному из обвиняемых в декабре 2023 года некий “куратор” предложил заработать - поджечь железнодорожный шкаф релейного управления и получить за это 50 тысяч рублей. Молодой человек вместе с приятелем попытался поджечь релейный шкаф в поселке Лорис в ночь на 11 декабря 2023 года, но эта попытка оказалась неудачной. 

По предложению “куратора” обвиняемый, вместе с другим своим знакомым, предпринял вторую попытку вечером 11 декабря: снова поджег релейный шкаф, снял видео поджога, отправил видео “куратору” и получил деньги, разделив их с приятелем пополам, утверждает Объединенная служба судов Кубани. 

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Всех троих молодых людей задержали сотрудники управления по Краснодарскому краю. Манукяну, которому вменили только участие в неудачной попытке поджога, назначено девять лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима. 

Шагинян и Керселян приговорены к 12 годам строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Полученные ими деньги конфискованы в доход государства, отмечается в сообщении официального Telegram-канала пресс-службы от 27 февраля. 

Приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями обвиняемых или их адвокатов относительно приговора и обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что  силовики отчитались о задержании сочинца, готовившего диверсию на железной дороге. 

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Автор: "Кавказский узел"

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