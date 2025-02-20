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10:59, 20 февраля 2025

Сочинец задержан за попытку совершить диверсию на железной дороге

Поджег релейного шкафа на железной дороге. Фото: https://vk.com/wall-104083518_3913453

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Сочи получил от террористической организации задание поджечь релейный шкаф на железной дороге и был задержан, когда пытался совершить поджог.

По данным управления ФСБ по Краснодарскому краю, по заданию военизированного формирования Украины, которое в России признано террористическим, житель Сочи 1980 года рождения готовил диверсию на железной дороге – намеревался поджечь железнодорожное электрооборудование.

По версии следствия, сочинец сам связался через Telegram с членами проукраинской террористической организации, которые дали ему задание поджечь релейный шкаф на железной дороге. Он изготовил три самодельных зажигательных устройства, далее житель Сочи намеревался поджечь объект транспортной инфраструктуры в пригороде Сочи, где находится линия железной дороги. Но совершить задуманное не успел, так как его задержали, сообщил сегодня "Коммерсант".

Сочинцу вменяется приготовление к совершению диверсии, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля стало известно, что суд признал краснодарца Эдуарда Гладких виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на автозаправке и приговорил его к 16 годам заключения.

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Автор: "Кавказский узел"

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