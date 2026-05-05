Разливы нефти близ Туапсе не сказались на планах курортного сезона

Последствия атак беспилотников на Туапсе, в том числе загрязнения моря и пляжей нефтепродуктами, не затронули курорты близ города, заявил представитель туриндустрии. Власти отчитались об уборке “локальных выбросов” на побережье.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров за сутки. Сегодня власти отчитались, что с побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Последствия атак беспилотников на Туапсе и загрязнение моря нефтепродуктами с местного НПЗ не помешают началу туристического сезона в районе, так как “курорты не пострадали”, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

“Обычно туристический сезон в Туапсинском округе начинается в первых числах июня, и есть надежда, что в этом году он начнется по расписанию (...) Если в мае и начале июня все будет приведено в порядок и первые отдыхающие увидят улучшения, доверие к региону быстро восстановится”, – цитирует слова Богданова телеканал “Кубань24”.

По словам Богданова, последствия разлива нефтепродуктов “устраняют в центре города”, тогда как практически все туристические объекты – базы отдыха и отели, – находятся за Агойским и Новомихайловским перевалами. Он предположил, что от запланированных поездок на курорты близ Туапсе может отказаться лишь небольшая часть туристов – “по предварительным оценкам, около 5-7%”.

Оперштаб Краснодарского края, в свою очередь, сообщил, что уборка нефтепродуктов уже завершена на четырех из шести “локальных участков”, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Сами выбросы чиновники тоже назвали “локальными” – по их оценкам, протяженность загрязненных участков не превышает 300 метров.

“Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Работы продолжаются за пределами Туапсе в поселке Тюменском, а также в селе Ольгинка силами более чем 700 человек. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

Эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов сообщил в своем Telegram-канале, что еще одно пятно нефтепродуктов на берегу за Киселевой скалой, на особо охраняемой территории мыса Кадош. По описанию одной из волонтеров, загрязнение имеет протяженность около 50 метров, его состав – “сажа и не до конца сгоревшие нефтепродукты с характерным запахом гари”.

По мнению Пукалова, ситуация в Туапсе – это “экологическая катастрофа регионального масштаба”. На его взгляд, произошедшее не следует сравнивать с разливом нефтепродуктов в Анапе в декабре 2024 года, где “были масштабы катастрофы даже не краевого, а федерального масштаба”.

“В истории Туапсе никогда не было подобных сегодняшним объемов загрязнения окружающей среды. Это правда. Но эта катастрофа регионального масштаба”, – написал он.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.

