19:50, 5 мая 2026

Разливы нефти близ Туапсе не сказались на планах курортного сезона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последствия атак беспилотников на Туапсе, в том числе загрязнения моря и пляжей нефтепродуктами, не затронули курорты близ города, заявил представитель туриндустрии. Власти отчитались об уборке “локальных выбросов” на побережье. 

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров за сутки. Сегодня власти отчитались, что с побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. 

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Последствия атак беспилотников на Туапсе и загрязнение моря нефтепродуктами с местного НПЗ не помешают началу туристического сезона в районе, так как “курорты не пострадали”, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. 

“Обычно туристический сезон в Туапсинском округе начинается в первых числах июня, и есть надежда, что в этом году он начнется по расписанию (...) Если в мае и начале июня все будет приведено в порядок и первые отдыхающие увидят улучшения, доверие к региону быстро восстановится”, – цитирует слова Богданова телеканал “Кубань24”.

По словам Богданова, последствия разлива нефтепродуктов “устраняют в центре города”, тогда как практически все туристические объекты – базы отдыха и отели, – находятся за Агойским и Новомихайловским перевалами. Он предположил, что от запланированных поездок на курорты близ Туапсе может отказаться лишь небольшая часть туристов – “по предварительным оценкам, около 5-7%”. 

Оперштаб Краснодарского края, в свою очередь, сообщил, что уборка нефтепродуктов уже завершена на четырех из шести “локальных участков”, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Сами выбросы чиновники тоже назвали “локальными” – по их оценкам, протяженность загрязненных участков не превышает 300 метров. 

“Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят", – говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

Работы продолжаются за пределами Туапсе в поселке Тюменском, а также в селе Ольгинка силами более чем 700 человек. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

Эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов сообщил в своем Telegram-канале, что еще одно пятно нефтепродуктов на берегу за Киселевой скалой, на особо охраняемой территории мыса Кадош. По описанию одной из волонтеров, загрязнение имеет протяженность около 50 метров, его состав – “сажа и не до конца сгоревшие нефтепродукты с характерным запахом гари”. 

По мнению Пукалова, ситуация в Туапсе – это “экологическая катастрофа регионального масштаба”. На его взгляд, произошедшее не следует сравнивать с разливом нефтепродуктов в Анапе в декабре 2024 года, где “были масштабы катастрофы даже не краевого, а федерального масштаба”.  

“В истории Туапсе никогда не было подобных сегодняшним объемов загрязнения окружающей среды. Это правда. Но эта катастрофа регионального масштаба”, – написал он.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

