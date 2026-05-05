Оценка потерь на фронте обернулась штрафом для жителя Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Туапсе оштрафовал по статье о “дискредитации армии” местного жителя Андрея Кузьменко за слова о том, что руccких “мало убивают”.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На административное дело Андрея Кузьменко по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) на Андрея Кузьменко обратила внимание “Медиазона”*.

Поводом для преследования жителя Туапсе стала фраза, произнесенная им в местном магазине. Протокол на мужчину был составлен 12 марта, на следующий день его рассмотрел суд.

Находясь в магазине, мужчина произнес фразу “мало ваших руccких на вoйнe убивают”, следует из постановления на сайте суда. Контекст высказывания в документе не приводится, но полицейские и суд однозначно сочли его “направленным на дискредитацию Вооруженных сил РФ”.

Кузьменко в суде признал вину и раскаялся в содеянном, что суд признал смягчающим обстоятельством. Сумма назначенного туапсинцу штрафа – 35 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал о других случаях привлечения жителей юга России по статье о "дискредитации армии". Так, житель Георгиевска Илья Гущин в апреле был оштрафован на 50 тысяч рублей за проукраинский лозунг, произнесенный близ храма. В суде мужчина заявил, что "пошутил" и "ничего плохого не имел в виду".

Пенсионер из Камышина Гайритин Суманаков дважды получал штрафы по статье о дискредитации российских военных за лайки в "Одноклассниках". Также в начале апреля стало известно, что суд поместил в СИЗО 30-летнего жителя Ставропольского края, обвиненного по уголовной статье о распространении ложной информации о российских вооруженных силах из-за комментариев в мессенджере.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявили правозащитники. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули они.

В конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.