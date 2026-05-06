Суд на Кубани заочно арестовал поставщика некачественных дронов для военных

Предприниматель Роман Любименко обвиняется в мошенничестве на 90 миллионов рублей из-за поставки в департамент администрации Краснодарского края некачественных БПЛА для нужд военных по завышенным ценам.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября 2025 года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста был продлен до конца февраля. Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска.

Роман Любименко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере 1 из-за поставки в департамент администрации Кубани некачественных БПЛА на нужды СВО по завышенным ценам. Факт мошенничества выявлен в рамках расследования уголовных дел бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, сообщило со ссылкой на свои источники РИА "Новости".

Суд избрал руководителю курсов по подготовке операторов дронов "Белая стрела" Любименко меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают подозревают в мошенничестве на 90 млн рублей при закупке дронов для СВО. Роман Любименко скрывается от следствия. Арестовали его заочно для международного розыска, информировал "Коммерсант". Издание также отмечает, что деятельность Романа Любименко привлекла внимание силовиков во время расследования уголовного дела бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества Власова.

По версии следствия, средства для приобретения дронов были выделены из краевого резервного фонда, распорядителем выступал краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Единственным поставщиком по госконтрактам на закупку летательных аппаратов оказался индивидуальный предприниматель Любименко, предложения других поставщиков БПЛА не рассматривались.

В 2024 году Роман Любименко открыл в Краснодаре курсы "Белая стрела" по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов. Организатор курсов рассказывал, что группа его единомышленников имеет опыт управления дронами, которые ранее использовались во время автогонок для контроля заездов. Помимо обучения, "Белая стрела" занималась производством боевых беспилотников, предназначенных для отправки в зону СВО.

По данным прокуратуры, во время поставок техники Роман Любименко вводил заказчиков в заблуждение по поводу тактико-технических характеристик летательных аппаратов, существенно завышая их стоимость. Следственные органы также проверяют деятельность жены Романа Любименко, которая числилась поставщиком по некоторым договорам. Также готовится иск об обращении в доход РФ имущества Романа Любименко и приближенных к нему лиц.

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина.