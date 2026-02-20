Суд в Краснодаре арестовал главу департамента по делам казачества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики пришли с обыском к главе департамента по делам казачества Краснодарского края Александру Тарарыкину, заподозрив его в злоупотреблении полномочиями. Дело связано с освоением бюджетных средств, выделенных на развитие казачества: как полагает следствие, под влиянием Тарарыкина Кубанское войсковое казачье заключило невыгодные контракты с региональными медиа как минимум на 15 миллионов рублей.

Тарарыкин возглавил департамент чуть больше года назад, в декабре 2024 года, а в конце января губернатор Вениамин Кондратьев переназначил его на этот пост. До этого он занимал должности замначальника и начальника главного управления МЧС Кубани, отмечает журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

Александр Тарарыкин, обвиняемых в организации превышения должностных полномочий подчиненными, по решению суда отправлен в следственный изолятор. Ходатайство об аресте чиновника рассмотрел Октябрьский районный суд Краснодара.

Тарарыкин взят под стражу на два месяца, до 19 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба судов Кубани в своем Telegram-канале.

Согласно версии обвинения, Александр Тарарыкин поручил заместителю и исполняющему обязанности руководителю Кубанского казачего кадетского корпуса заключить контракты на сумму свыше 15 млн рублей с ООО “Медиагруппа Кубань24” и ООО “Газетно-информационный комплекс “Кубанские Новости”, хотя корпус “заведомо не нуждался” в услугах эти СМИ.

Администратором этих медиа является администрация Краснодарского края. Деньги были потрачены, в частности, на производство “многосерийного фильма” и некоего литературного произведения, говорится в сообщении.

Вмененная Тарарыкину статья 1 предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста продлен до конца февраля. Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска.