Главная   /   Лента новостей
17:13, 30 сентября 2025

Суд в Краснодаре арестовал атамана Власова

Александр Власов в зале суда. 30 сентября 2025 г. Фото: https://t.me/opskuban/1311

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отправлен в следственный изолятор на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов об уголовном деле он отказался. 

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 

Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска. 

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователей об аресте Александра Власова. Бывшему чиновнику и действующему атаману вменяются статьи о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 201 УК России) и организации мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Обе статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы. 

Власов заключен под стражу на два месяца, до 29 ноября 2025 года, сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани. 

В зале суда Власов проигнорировал вопрос о том, как он планирует теперь отправиться в зону боевых действий, учитывая обвинения в хищениях средств и гуманитарной помощи для военных.

На вопрос: "Вы не боитесь, что бойцы СВО будут возмущаться очень сильно?" он "стыдливо отвел взгляд в сторону", но сохранил невозмутимое лицо, пишет Kub Mash.

Сын Власова, Александр Власов-младший, в июне 2024 года попал под следствие по делу о мошенничестве, ему вменили фиктивное трудоустройство в Кубанском войсковом казачьем обществе в штате почетного караула с 2021 по 2023 годы и присвоение 87,4 тысячи рублей, обратила внимание 29 сентября "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). 

Автор: "Кавказский узел"

