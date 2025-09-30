Суд в Краснодаре арестовал атамана Власова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отправлен в следственный изолятор на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов об уголовном деле он отказался.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий.

Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователей об аресте Александра Власова. Бывшему чиновнику и действующему атаману вменяются статьи о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 201 УК России) и организации мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Обе статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Власов заключен под стражу на два месяца, до 29 ноября 2025 года, сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани.

В зале суда Власов проигнорировал вопрос о том, как он планирует теперь отправиться в зону боевых действий, учитывая обвинения в хищениях средств и гуманитарной помощи для военных.

На вопрос: "Вы не боитесь, что бойцы СВО будут возмущаться очень сильно?" он "стыдливо отвел взгляд в сторону", но сохранил невозмутимое лицо, пишет Kub Mash.

Сын Власова, Александр Власов-младший, в июне 2024 года попал под следствие по делу о мошенничестве, ему вменили фиктивное трудоустройство в Кубанском войсковом казачьем обществе в штате почетного караула с 2021 по 2023 годы и присвоение 87,4 тысячи рублей, обратила внимание 29 сентября "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.