Чиновник на Кубани заподозрен в хищениях из бюджета на развитие казачества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли с обыском к главе департамента по делам казачества Краснодарского края Александру Тарарыкину, он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста продлен до конца февраля. Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска.

Тарарыкин возглавил департамент чуть больше года назад, в декабре 2024 года, в конце января губернатор Вениамин Кондратьев переназначил его на этот пост. До этого он занимал должности замначальника и начальника главного управления МЧС Кубани, отмечает журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

У задержанного чиновника проходят обыски, проинформировал со ссылкой на источник в силовых структурах Кубани “Интерфакс”.

В задержании чиновника участвовали сотрудники краевого управления ФСБ. Дело связано с освоением бюджетных средств, выделенных на развитие казачества: как полагает следствие, под влиянием Тарарыкина Кубанское войсковое казачье заключило невыгодные контракты с региональными медиа как минимум на 15 миллионов рублей. Сделки оплачивались из средств государственной программы, утверждает РИА “Новости”.

СМИ, с которыми заключались невыгодные контракты, учреждены администрацией Краснодарского края - это медиахолдинг “Кубань-24” и газета “Кубанские новости”, отмечает “Утренний юг”.

Официально правоохранительные органы Краснодарского края не публиковали сообщений о задержании Александра Тарарыкина.