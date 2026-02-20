Чиновник на Кубани заподозрен в хищениях из бюджета на развитие казачества
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики пришли с обыском к главе департамента по делам казачества Краснодарского края Александру Тарарыкину, он подозревается в злоупотреблении полномочиями.
Как писал "Кавказский узел", исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов 29 сентября года объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий. 30 сентября Александр Власов был отправлен в следственный изолятор, срок его ареста продлен до конца февраля. Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, он был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года, а с 2021 года - также атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска.
Тарарыкин возглавил департамент чуть больше года назад, в декабре 2024 года, в конце января губернатор Вениамин Кондратьев переназначил его на этот пост. До этого он занимал должности замначальника и начальника главного управления МЧС Кубани, отмечает журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.
У задержанного чиновника проходят обыски, проинформировал со ссылкой на источник в силовых структурах Кубани “Интерфакс”.
В задержании чиновника участвовали сотрудники краевого управления ФСБ. Дело связано с освоением бюджетных средств, выделенных на развитие казачества: как полагает следствие, под влиянием Тарарыкина Кубанское войсковое казачье заключило невыгодные контракты с региональными медиа как минимум на 15 миллионов рублей. Сделки оплачивались из средств государственной программы, утверждает РИА “Новости”.
СМИ, с которыми заключались невыгодные контракты, учреждены администрацией Краснодарского края - это медиахолдинг “Кубань-24” и газета “Кубанские новости”, отмечает “Утренний юг”.
Официально правоохранительные органы Краснодарского края не публиковали сообщений о задержании Александра Тарарыкина.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.