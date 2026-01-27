Юристы и активисты в Армении выступили в поддержку церкви

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более тысячи граждан подписались под заявлением в защиту в защиту Армянской апостольской церкви, инициированным группой юристов и общественных деятелей. Они назвали антиконституционными шагами действия властей в отношении церкви.

Как писал "Кавказский узел", 6 января в Талине сторонники правящей партии "Гражданский договор" не позволили войти в храм "Сурб Аствацацин" действующему иерею Айку Саакяну. Мэр Талина Таврос Сапеян заявил, что Рождественскую литургию в церкви совершит лишенный сана иерей Таде Тахмазян. Саакяну не позволили войти в церковь и 31 декабря 2025 года. 25 января, во время визита Никола Пашиняна в Талин, местный житель Саркис Петросян провел одиночную акцию протеста. В тот же день настоятель церкви "Сурб Аствацацин" Айк Саакян ушел из храма с группой верующих - высокопоставленный чиновник убедил его покинуть "Сурб Аствацацин", чтобы другой человек отслужил литургию в присутствии Никола Пашиняна. "Говорят, что отслужит лишённый сана иерей", - сказал отец Айк журналистам.

Лидер "Гражданского договора", премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

Литургию с участием премьер-министра Армении в Талине провел лишенный сана священника Арамаис Тахмазян, ранее священник тер Таде. Он был был лишен сана решением Католикоса всех армян 3 декабря 2025 года за дискредитацию Армянской Церкви и духовенства, произвольное исключение из литургий части, предусматривающей поминовение имени Католикоса всех армян и епархиального предстоятеля, а также за другие антицерковные действия, заявила 25 января пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина

26 января суд в Ереване продлил еще на один месяц срок домашнего ареста для главы канцелярии епархии, настоятеля церкви «Сурб Геворк» в Мугни, отца Гарегина Арсеняна. Арсенян был арестован 16 октября 2025 года вместе с предстоятелем Арагацотнской епархии ААЦ, епископом Мкртичом Прошяном, его обвиняют в содействии к принуждению в участии в собраниях.

Также по решению суда еще на один месяц продлен срок ареста Мкртича Прошяна, который обвиняется в воспрепятствовании осуществлению избирательного права и принуждение к участию в собраниях с использованием использованием служебных полномочий. Адвокат Рубен Меликян назвал продление ареста для Прошяна, продолжением репрессий против церкви. Доводы защиты в пользу освобождения епископа из-под ареста были «более чем убедительными», заявил он на своей странице в соцсети.

Группа армянских юристов и ученых 26 января обвинила политическое руководство страны в “многочисленных нарушениях Конституции международных договоров и национального законодательства” в действиях, направленных против ААЦ.

“Конституция Армении признает Армянскую апостольскую церковь национальной церковью с исключительной миссией в духовной и культурной жизни армянского народа, а отношения государства и Церкви регулируются специальным законом, принятым еще в 2007 году. При этом принцип отделения религиозных организаций от государства обязывает власти гарантировать свободу их деятельности и исключает произвольное вмешательство во внутрицерковную жизнь”, - говорится в заявлении, поступившем корреспонденту “Кавказского узла”.

Авторы заявления отмечают, что органы власти и должностные лица “вправе действовать исключительно в рамках полномочий, прямо предусмотренных Конституцией и законами”.

“Любые действия, выходящие за эти рамки, включая вмешательство в дела церкви под видом “реформ”, по меньшей мере внешне антиконституционны. Подобные шаги ведут к искусственному расколу национальной церкви, нарушениям свободы совести верующих и подрыву основ конституционного строя”, - отмечают они.

В заявлении также упоминается о прецедентной практике Европейского суда по правам человека, который “последовательно признает нарушением вмешательство государства в автономию религиозных общин”. Кроме того, там отмечается, что “клевета и оскорбительные высказывания в адрес церкви и духовенства с официальных трибун недопустимы”.

По мнению юристов, “в условиях серьезных внешних и внутренних вызовов для страны подобная практика отвлекает органы власти от их конституционной миссии и несет риски для общественной стабильности”. Заявление подписали академик Национальной академии наук Армении, доктор юридических наук Гагик Казинян и еще 17 профессиональных юристов с учеными степенями.

Параллельно в социальных сетях по инициативе общественных деятелей был объявлен сбор подписей в защиту Армянской апостольской церкви Его инициаторы выражают поддержку католикосу всех армян Гарегину II и “всем священнослужителям, оказавшимся под ударом развязанной Николом Пашиняном антицерковной кампании и преследований”. Сбор подписей под требованиями “немедленно прекратить развязанную кампанию против ААЦ и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь и обряды”, а также “немедленно освободить находящихся в заключении священнослужителей и прекратить их незаконное уголовное преследование” ведется через Google-документ, по состоянию на 3.00 мск сегодня заявление поддержали 1100 человек.

Общественный деятель Карен Вртанесян проинформировал, что сбор подписей в защиту церкви инициирован им вместе с общественными деятелями Лилит Блейан и Ованнесом Ишханяном.

“На данный момент (подписантов) уже более 1000 человек. Речь идет о гражданах Республики Армения, все они реальные люди: молодые и старые, люди разных профессий и с очень разными убеждениями, которые, несмотря ни на что, понимают, что кампания, развязанная властями, является полностью неконституционной и преступной”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.