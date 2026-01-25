×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:56, 25 января 2026

Противник Пашиняна в Талине выступил в поддержку главы церкви

Саркис Петросян. Талин, 25 января 2026 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=9a3AKvbjLCY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Талина Саркис Петросян во время визита Никола Пашиняна выступил в поддержку католикоса всех армян Гарегина Второго. Настоятель храма в Талине перед приездом премьер-министра столкнулся с давлением чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 6 января в Талине сторонники правящей партии "Гражданский договор" не позволили войти в храм "Сурб Аствацацин" действующему иерею Айку Саакяну. Мэр Талина Таврос Сапеян заявил, что Рождественскую литургию в церкви совершит лишенный сана иерей Таде Тахмазян. Саакяну не позволили войти в церковь и 31 декабря 2025 года.

Лидер "Гражданского договора", премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

Сегодня житель Талина Саркис Петросян провел одиночную акцию протеста во время визита Никола Пашиняна. Он пояснил, что премьер-министр был избран всего лишь сотнями тысяч человек, тогда как Гарегин II - миллионами армян. "Меньшинство не должно принимать решения", - приводит его слова News.am.

Настоятель церкви "Сурб Аствацацин" Айк Саакян сегодня ушел из храма с группой верующих. Перед этим высокопоставленный чиновник убедил его покинуть "Сурб Аствацацин", чтобы другой человек отслужил литургию в присутствии Никола Пашиняна. "Говорят, что отслужит лишённый сана иерей", - сказал отец Айк изданию.

На территории церкви находилось множество силовиков, в том числе и в штатской одежде. Никол Пашинян сегодня присутствовал на литургии в церкви "Сурб Аствацацин" в Талине, пишет "Новости-Армения".

Напомним, после Рождественской службы Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

В декабре 2025 года стало известно о задержании архиепископа Аршака Хачатряна. Перед этим он заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование Хачатрян связал с позицией в отношении политики властей Армении. Суд отправил его под арест по обвинению в сбыте наркотиков.

В середине октября 2025 года были арестованы глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. 

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:45, 24 января 2026
Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах
00:56, 24 января 2026
Отменен оправдательный приговор участникам движения "Тавуш во имя Родины".
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
Нарек Самсонян. Фото: https://www.aysor.am/
17:00, 22 января 2026
Самсонян возвращен в тюрьму после обследования
Акция протеста родственников жертв, похороненных в Нагорном Карабахе. 22 января 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=VktTAuUgJaM
13:00, 22 января 2026
Родные погибших в Карабахе бойцов потребовали встречи с Пашиняном
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше