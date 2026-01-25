Противник Пашиняна в Талине выступил в поддержку главы церкви
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Житель Талина Саркис Петросян во время визита Никола Пашиняна выступил в поддержку католикоса всех армян Гарегина Второго. Настоятель храма в Талине перед приездом премьер-министра столкнулся с давлением чиновников.
Как писал "Кавказский узел", 6 января в Талине сторонники правящей партии "Гражданский договор" не позволили войти в храм "Сурб Аствацацин" действующему иерею Айку Саакяну. Мэр Талина Таврос Сапеян заявил, что Рождественскую литургию в церкви совершит лишенный сана иерей Таде Тахмазян. Саакяну не позволили войти в церковь и 31 декабря 2025 года.
Лидер "Гражданского договора", премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.
Сегодня житель Талина Саркис Петросян провел одиночную акцию протеста во время визита Никола Пашиняна. Он пояснил, что премьер-министр был избран всего лишь сотнями тысяч человек, тогда как Гарегин II - миллионами армян. "Меньшинство не должно принимать решения", - приводит его слова News.am.
Настоятель церкви "Сурб Аствацацин" Айк Саакян сегодня ушел из храма с группой верующих. Перед этим высокопоставленный чиновник убедил его покинуть "Сурб Аствацацин", чтобы другой человек отслужил литургию в присутствии Никола Пашиняна. "Говорят, что отслужит лишённый сана иерей", - сказал отец Айк изданию.
На территории церкви находилось множество силовиков, в том числе и в штатской одежде. Никол Пашинян сегодня присутствовал на литургии в церкви "Сурб Аствацацин" в Талине, пишет "Новости-Армения".
Напомним, после Рождественской службы Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.
В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.
В декабре 2025 года стало известно о задержании архиепископа Аршака Хачатряна. Перед этим он заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование Хачатрян связал с позицией в отношении политики властей Армении. Суд отправил его под арест по обвинению в сбыте наркотиков.
В середине октября 2025 года были арестованы глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях. Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна к двум годам заключения.
Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.