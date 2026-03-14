×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:04, 14 марта 2026

Срок домашнего ареста Карапетяна продлен на месяц

Самвел Карапетян. Фото: https://yerevan.today/ru/eti-vlasti-prevratili-politicheskoe-pole-v-czirk-samvel-karapetyan/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване продлил срок домашнего ареста лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Арест предпринимателя мешает подготовке партии к июньским парламентским выборам, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Самвела Карапетяна по решению следователя доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он получал стационарное лечение. В тот же день суд в Ереване приостановил действие решения о переводе Карапетяна под домашний арест. Позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.

Антикоррупционный суд продлил на месяц срок домашнего ареста Самвела Карапетяна, сообщил сегодня его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок домашнего ареста продлен еще на один месяц", - приводит его слова "Новости-Армения".

Заседание, начатое 13 марта, длилось около 10 часов, решение суда было обнародовано уже после полуночи. Во время заседания во дворе Антикоррупционного суда собрались сторонники Карапетяна, чтобы выразить поддержку предпринимателю, пишет News.am.

Адвокат Арам Вардеванян счел решение суда "прямым вмешательством в избирательный процесс".

«Это серьезная проблема с точки зрения обеспечения условий для политического процесса, равенства, справедливости и конкуренции. Сложилась ситуация, когда представитель другой политической силы ведет агитацию, в том числе говоря о Самвеле Карапетяне, и активно участвует в формировании предвыборного списка. С другой стороны, председатель партии «Сильная Армения» находится под арестом уже девять месяцев без малейшего законного основания. […] Ограничения, наложенные на Карапетяна, являются серьезным препятствием в процессе составления предвыборных списков», - цитирует Вардеваняна издание.

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как Никол Пашинян на заседании правительства выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:05, 14 марта 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
Все события дня
Новости
Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Rokna https://www.rokna.net/Section-political-23/1212099-these-areas-of-tehran-came-under-israeli-attack
01:43, 14 марта 2026
Аналитики оценили риски для Армении из-за войны в Иране
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Переход границы. Скриншот фото https://caliber.az/post/grazhdane-46-gosudarstv-evakuirovany-iz-irana-cherez-armeniyu
23:57, 11 марта 2026
В Армении высказали опасения о наплыве беженцев из Ирана
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
12:58, 11 марта 2026
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению
Камнепад повредил водопровод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:37, 10 марта 2026
Камнепад повредил водопровод в Армении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше