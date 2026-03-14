Срок домашнего ареста Карапетяна продлен на месяц

Суд в Ереване продлил срок домашнего ареста лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Арест предпринимателя мешает подготовке партии к июньским парламентским выборам, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Самвела Карапетяна по решению следователя доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он получал стационарное лечение. В тот же день суд в Ереване приостановил действие решения о переводе Карапетяна под домашний арест. Позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.

Антикоррупционный суд продлил на месяц срок домашнего ареста Самвела Карапетяна, сообщил сегодня его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок домашнего ареста продлен еще на один месяц", - приводит его слова "Новости-Армения".

Заседание, начатое 13 марта, длилось около 10 часов, решение суда было обнародовано уже после полуночи. Во время заседания во дворе Антикоррупционного суда собрались сторонники Карапетяна, чтобы выразить поддержку предпринимателю, пишет News.am.

Адвокат Арам Вардеванян счел решение суда "прямым вмешательством в избирательный процесс".

«Это серьезная проблема с точки зрения обеспечения условий для политического процесса, равенства, справедливости и конкуренции. Сложилась ситуация, когда представитель другой политической силы ведет агитацию, в том числе говоря о Самвеле Карапетяне, и активно участвует в формировании предвыборного списка. С другой стороны, председатель партии «Сильная Армения» находится под арестом уже девять месяцев без малейшего законного основания. […] Ограничения, наложенные на Карапетяна, являются серьезным препятствием в процессе составления предвыборных списков», - цитирует Вардеваняна издание.

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как Никол Пашинян на заседании правительства выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.