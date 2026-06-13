Суд принял к производству иск Царукяна против Пашиняна

Суд общей юрисдикции по гражданским делам Еревана рассмотрит исковое заявление лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, в котором он требует от премьер-министра Никола Пашиняна опровержения, извинений и компенсации.

Как писал "Кавказский узел", лидер партии "Процветающая Армения", бывший депутат Гагик Царукян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он требует опровержения и извинений, а также взыскать с Пашиняна 6 млн драмов (около 16 тысяч долларов) в качестве компенсации за клевету, 3 млн драмов за оскорбление, а также судебные расходы, включая государственную пошлину и оплату услуг адвоката (в сумме - около 300 тысяч драмов).

Суд рассмотрит иск Царукяна к Пашиняну

Суд общей юрисдикции по гражданским делам Еревана принял к производству иск лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующее решение 12 июня вынесла судья Наира Аветисян, следует из данных судебно-информационной системы Datalex. В решении отмечается, что исковое заявление было подано с соблюдением требований Гражданского процессуального кодекса Армении и подлежит рассмотрению в судебном порядке. Решение о принятии иска к производству вступило в силу с момента вынесения и не подлежит обжалованию., сообщает Armenia Today

«В исковом заявлении Г. Царукян требует, чтобы Никол Пашинян в течение 5 рабочих дней после вступления решения в законную силу публично опроверг сделанные на брифинге 28 мая 2026 года заявления в адрес Гагика Царукяна, в частности, называние его «преступником», «шпионом», «агентом», сведения о том, что он «заключил преступную сделку», «грабил народ Армении» и «по указанию иностранной спецслужбы включил Андраника Теваняна в список ППА». По словам Царукяна, эти сведения не соответствуют действительности, то есть являются ложью, пишет News.Am.

22 мая стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера. 23 мая Теванян был арестован на два месяца.

Еще один иск подан против Общественного телевидения

5 июня Гагик Царукян и партия «Процветающая Армения» подали иск также против ЗАО «Общественное телевидение Армении». В исковом заявлении требуется, чтобы ЗАО «Общественное телевидение Армении» публично опровергло материал под заголовком «По побуждению Кочаряна — создание ППА, коалиция с Саргсяном: путь Царукяна к закрытию-открытию политической страницы», размещенный 24 мая 2026 года на сайте «Первого новостного канала». Опровержение должно быть размещено по той же ссылке и транслироваться в ходе программы «Лурер», не уступая первоначальному материалу по длительности, оформлению и значимости; продолжительность исходного материала составила 11 минут 39 секунд. Партия и ее лидер требуют, чтобы опровержение было опубликовано также на сайте «Первого новостного канала» www.1lurer.am, в YouTube-эфире и на Facebook*-платформе.

В исковом заявлении указывалось, что телекомпания представила информацию недобросовестно и несбалансированно, а все указанные тезисы и утверждения неверны.

Истцы требуют взыскать с ЗАО «Общественное телевидение Армении» в пользу партии «Процветающая Армения» и Гагика Царукяна по 6 млн драмов каждому в качестве компенсации ущерба, причиненного клеветой, а также суммы ранее уплаченной государственной пошлины в размере 200 тыс. драмов по каждому истцу и разумного вознаграждения адвоката.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".