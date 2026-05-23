Лидер партии "Мать Армения" задержан с одобрения Центризбиркома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который является кандидатом в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения".

20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Андраника Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", поскольку он сложил депутатский мандат в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

Андраник Теванян задержан, сообщила сегодня партия "Мать Армения". "После согласия ЦИК на лишение Теваняна свободы Теванян добровольно явился в Следственный комитет. Однако после длительного ожидания его вход в СК обеспечен не был. Вместо этого сотрудники СНБ в масках, с целью устроить маски-шоу, надели на него наручники и буквально провели два шага", - цитирует сообщение партии News.am.

Вечером 22 мая Центризбирком Армении удовлетворил два ходатайства прокуратуры – об уголовном преследовании Андраника Теваняна и о лишении его свободы.

Как сообщил адвокат политика Арам Орбелян, ЦИК несколько часов проводил закрытое заседание, по итогам которого дал согласие на лишение Теваняна неприкосновенности и на уголовное производство, пишет издание.

Теванян разделяет предвыборную позицию Царукяна

Напомним, партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах. Теванян 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила", и заявил о необходимости "участия оппозиционных сил на выборах единым фронтом", добавив, что "необходима смена власти".

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".