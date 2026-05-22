18:18, 22 мая 2026

Вопросы будущего Армении стали центральными в предвыборной агитации

Флаг Армении на фоне здания парламента. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никол Пашинян заявил о том, что Армения никогда не пойдет на конфликт с Москвой, его основные оппоненты на парламентских выборах сконцентрировались на будущем страны и безопасности ее жителей.

Как писал "Кавказский узел", обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм. 21 мая глава правящей партии "Гражданский договор" Никол Пашинян на встречах с избирателями рассказывает об успехах Армении под его руководством и критикует представителей прежней власти и олигархов. Гагик Царукян  обвинил руководство страны в давлении на оппозицию, Роберт Кочарян назвал политику властей агрессивной, а Самвел Карапетян остановился на пререканиях Пашиняна с карабахскими беженцами.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

За последние сутки предвыборная агитация в Армении продолжила концентрироваться вокруг трех ключевых направлений: внешнеполитического выбора страны, темы безопасности и войны, а также противостояния «новой власти» и «бывших». "Кавказский узел", проанализировал публикации в Facebook* представителей правящей партии «Гражданский договор» и премьер-министра Никола Пашиняна, а также оппозиционных сил — "Сильной Армении", Альянса "Армения" и "Процветающей Армении".

Никол Пашинян заявил об отсутствии кризиса в отношениях с Москвой

В публикациях на своей странице в соцсети премьер-министра Армении Никол Пашинян указал, что сегодня агитация  правящей силы "Гражданский договор" проходит в Нор-Норке. Он также поделился снимком  заполненной людьми площади в Аршавате, где агитация правящей силы закончилась 21 мая вечером. Также он поделился видео брифинга с прессой.

Ереван никогда не пойдет на конфликт с Москвой. Отдельные проблемы в отношениях не говорят о кризисе между двумя странами, приводит заявления Пашиняна в ходе брифинга  Armenia Today. По словам Пашиняна, и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса» в отношениях двух стран. «Мы не собираемся спорить с Россией, тем более — воевать, потому что это несерьезно. Россия — сверхдержава, к которой нужно относиться с уважением, и мы относимся с уважением», — отметил Пашинян. 

Оппозиция напомнила об отношениях с Азербайджаном

Кампания Самвела Карапетян строится вокруг темы «национального достоинства», критики уступок Азербайджану и обвинений власти в утрате суверенитета.

"Народ не хочет, чтобы 300 000 азербайджанцев перевезли в Армению. Люди хотят 300 000 рабочих мест. Народ хочет иметь премьер-министра, которым можно гордиться, а не лидера, который заставит страдать свой народ", - приводятся его слова на странице в Facebook*.

Мы никогда не обсуждали и не обсуждаем вопрос заселения 300 тысяч азербайджанцев в Армении, 30 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения с Азербайджаном с известных времён не обсуждает также вопрос возвращения армян в Карабах, Баку и другие места. Он добавил, что обсуждение такого вопроса с двух сторон оказывает провокационное воздействие на нынешний политический процесс и усиливает напряженность, писало 30 апреля News.Am.

.В публикациях сторонников партии звучат тезисы о необходимости «восстановления сильного государства», защиты традиционных союзов и пересмотра внешнеполитического курса. 

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

Роберт Кочарян и его соратники продолжают концентрироваться на вопросах безопасности и отношениях с Россией В ходе поездок по приграничным селам представители "Альянса Армения" пообещали по 60 тысяч драмов (около 163 долларов США) ежемесячных выплат детям, которые родятся в приграничных с Азербайджаном селах.

В публикациях и выступлениях делается акцент на том, что нынешняя власть «ослабила Армению», ухудшила позиции страны на Южном Кавказе и поставила под угрозу национальные интересы.

"У кабинки для голосования, делая выбор, представьте, что выбираете человека, который завтра будет вести переговоры с Алиевым. Какой переговорщик вам нужен?", - приводятся в соцсети слова представительницы альянса.

 Ишхан Сагателян указал на своей странице в соцсети, что Пашинян пытается представить деятельность предвыборных штабов оппозиционных сил как незаконную, по сфабрикованным делам лишает свободы оппозиционеров и пытается реорганизовать деятельность оппозиции.  "На этом фоне наблюдательные миссии в Армении продолжают хранить молчание, не реагируют на это беззаконие и поощряют незаконные действия Пашиняна, формируя в регионе новую диктатуру, которая является врагом демократии", - заявил он, призвав оппозицию объединиться  для создания реальных механизмов противодействия этим шагам и в вопросе законного контроля за выборами.

Гагик Царукян в последние сутки делает упор преимущественно на социальную проблематику: уровень жизни, экономические трудности, поддержку бизнеса и социальную стабильность. В агитации партии заметно меньше геополитики, чем у других оппозиционных сил.

"Люди сегодня устали от разногласий, угроз и пустых обещаний. Мы все хотим мирной, безопасной и процветающей Армении", - заявил Царукян по итогам агитации в Гюмри.

На сегодняшний день наиболее яркой темой армянской избирательной кампании остается вопрос будущего внешнеполитического курса страны и оценки последствий карабахского конфликта.

Правящая команда строит кампанию вокруг стабильности и европейского вектора, тогда как оппозиция  напоминает о вопросах безопасности жителей приграничных регионов, задает вопросы о будущем Армении в контексте отношений с Азербайджаном и гарантиях безопасности страны.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
