Защита назвала последствием заключения ухудшение состояния Нарека Самсоняна

Соавтор подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян был доставлен на судебное заседание в Ереване в инвалидной коляске. Защита и оппозиция назвали его состояние последствием заключения, а также голодовки, которая продолжалась 15 дней.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване продлил арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки. Адвокаты Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения. За время голодовки его несклько раз доставляли на обследование. Врачи рекомендовали ему прекратить голодовку, которая продолжается 14 дней, но Самсонян отказался. После обследования он был возвращен в тюрьму.

Ведущие обвинены в хулиганстве с использованием информационных технологий. Оба активиста были арестованы, а спикер парламента Армении подал против ведущих подкаста иск с требованием компенсации за оскорбления.

Самсоняна в суд привезли на инвалидной коляске. «У политзаключённого Нарека Самсоняна возникли опорно-двигательные проблемы», — сообщил адвокат Самсоняна Рубен Меликян.

Заседание 29 января проходило по уголовному делу, возбужденному по заявлению председателя парламента Армении Алена Симоняна против соавторов и ведущих подкаста «Имнемними» Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, сообщило Aysor.Am.

Медицинские обследования точно покажут, вызваны ли эти проблемы более чем двухнедельной голодовкой или же самим содержанием под стражей, учитывая условия в следственном изоляторе, заявил адвокат.

«Я считаю, что всё это является следствием содержания под стражей. Голодовка тоже является следствием заключения», — сказал Меликян.

Для человека, имеющего проблемы со здоровьем, 15 дней голодовки привели к тяжёлым последствиям — от сердечных осложнений до проблем с позвоночником

Депутат Национального собрания Тигран Абрамян согласился с этим мнением. «На судебное заседание Нарек Самсонян не пришёл — его, в буквальном смысле слова, привезли в инвалидной коляске. Хотя я видел его в таком состоянии в больнице и знал причины, мне не хотелось ни говорить, ни писать об этом. Для человека, имеющего проблемы со здоровьем, 15 дней голодовки привели к тяжёлым последствиям — от сердечных осложнений до проблем с позвоночником. Я уже не говорю об основном заболевании, требующем хирургического вмешательства, к которому Нареку ещё предстоит прийти, преодолев другие проблемы. Зафиксируем: причиной того, что Нарек пошёл на крайний шаг — голодовку, стало несправедливое и незаконное решение о продлении ему меры пресечения в виде ареста. Ответственные за состояние здоровья Нарека и его пребывание в заключении — следователь, прокурор и судья — выше всего ставят политические указания" - приводятся слова депутата в публикации.

О прекращении голодовки Самсоняна депутат оппозиционной фракции армения Гарник Даниелян сообщил 24 января, когда посетил его в медцентре "Измирлян", передает Armenia Today.

В медцентр Самсонян был доставлен 23 января. в тот жн день его адвокат Рубен Меликян проинформировал, что обжаловал решение суда о продлении срока ареста Самсоняна на три месяца, а также готовит ходатайство о пересмотре применения в его отношении ареста в качестве меры пресечения, сообщает издание.