×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:26, 30 января 2026

Защита назвала последствием заключения ухудшение состояния Нарека Самсоняна

Нарек Самсонян в зале суда. 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/armtoday/99393

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Соавтор подкаста  "Имнемними" Нарек Самсонян был доставлен на судебное заседание в Ереване в инвалидной коляске. Защита и оппозиция назвали его состояние последствием заключения, а также голодовки, которая продолжалась 15 дней.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване продлил арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки. Адвокаты Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения. За время голодовки его несклько раз доставляли на обследование. Врачи рекомендовали ему прекратить голодовку, которая продолжается 14 дней, но Самсонян отказался. После обследования он был возвращен в тюрьму.

Ведущие обвинены в хулиганстве с использованием информационных технологий. Оба активиста были арестованы, а спикер парламента Армении подал против ведущих подкаста иск с требованием компенсации за оскорбления.

Самсоняна в суд привезли на инвалидной коляске. «У политзаключённого Нарека Самсоняна возникли опорно-двигательные проблемы», — сообщил адвокат Самсоняна Рубен Меликян.

Заседание 29 января  проходило по уголовному делу, возбужденному по заявлению председателя парламента Армении Алена Симоняна против соавторов и ведущих подкаста «Имнемними» Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, сообщило Aysor.Am.

 Медицинские обследования точно покажут, вызваны ли эти проблемы более чем двухнедельной голодовкой или же самим содержанием под стражей, учитывая условия в следственном изоляторе, заявил адвокат.

«Я считаю, что всё это является следствием содержания под стражей. Голодовка тоже является следствием заключения», — сказал Меликян. 

Для человека, имеющего проблемы со здоровьем, 15 дней голодовки привели к тяжёлым последствиям — от сердечных осложнений до проблем с позвоночником

Депутат Национального собрания Тигран Абрамян согласился с этим мнением. «На судебное заседание Нарек Самсонян не пришёл — его, в буквальном смысле слова, привезли в инвалидной коляске. Хотя я видел его в таком состоянии в больнице и знал причины, мне не хотелось ни говорить, ни писать об этом. Для человека, имеющего проблемы со здоровьем, 15 дней голодовки привели к тяжёлым последствиям — от сердечных осложнений до проблем с позвоночником. Я уже не говорю об основном заболевании, требующем хирургического вмешательства, к которому Нареку ещё предстоит прийти, преодолев другие проблемы. Зафиксируем: причиной того, что Нарек пошёл на крайний шаг — голодовку, стало несправедливое и незаконное решение о продлении ему меры пресечения в виде ареста. Ответственные за состояние здоровья Нарека и его пребывание в заключении — следователь, прокурор и судья — выше всего ставят политические указания" - приводятся слова депутата в публикации.

О прекращении голодовки Самсоняна депутат оппозиционной фракции армения Гарник Даниелян сообщил 24 января, когда посетил его в медцентре "Измирлян", передает Armenia Today.

В медцентр Самсонян был доставлен 23 января. в тот жн день его адвокат Рубен Меликян проинформировал, что  обжаловал решение суда о продлении срока ареста Самсоняна на три месяца, а также готовит ходатайство о пересмотре применения в его отношении ареста в качестве меры пресечения, сообщает издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сестры Хачатурян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 29 января 2026
Дело против сестер Хачатурян возобновлено вопреки признанию их жертвами насилия
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:50, 29 января 2026
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:12, 28 января 2026
Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:47, 27 января 2026
Более 70 человек поддержали призыв похоронить Айшат Баймурадову в Армении
04:04, 27 января 2026
Юристы и активисты в Армении выступили в поддержку церкви
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше