Самсонян возвращен в тюрьму после обследования
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Продолжающий 14 дней голодовку соавтор подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян дважды за четыре дня был доставлен в больницу из-за ухудшения самочувствия. Врачи рекомендовали ему прекратить голодовку, которая продолжается 14 дней, но Самсонян отказался. После обследования он был возвращен в тюрьму.
Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване продлил арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки. Адвокаты Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья, и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения.
Нарек Самсонян, который уже 14 дней проводит голодовку, переведен в больницу, сообщил сегодня его адвокат Рубен Меликян.
"Самсоняна только что наконец перевели в больницу", - приводит слова адвоката Aysor.Am.
После этого Меликян проинформировал, что Самсонян прекратил голодовку, однако позднее сообщил, что, несмотря на рекомендации врачей прекратить голодовку, Самсонян продолжит её в знак протеста против продления ареста. После обследования в медицинском центре «Измирлян», Самсонян возвращен у тюрьму, пишет Armenia Today.
На десятый день голодовки Самсоняну вызвали скорую помощь, в ходе осмотра выяснилось что пульс у него сильно превышает норму. Его доставили в больницу, но в тот же день после обследования вернули обратно, сообщало издание 18 января.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.