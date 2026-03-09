Пезешкиан заявил о непричастности Ирана к инциденту с БПЛА в Азербайджане

В ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не имеет отношения к атаке БПЛА на Нахичевань, он подчеркнул, что инцидент будет расследован.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности. Вечером 6 марта СГБ Азербайджана отчиталась о предотвращении ряда терактов, которые, как утверждается, подготовлены иранскими спецслужбами. Целями атак названы нефтепровод Баку - Джейхан и посольство Израиля в Азербайджане.

Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не имеет отношения к Ирану, об этом сообщила пресс-служба Алиева на своем официальном сайте 8 марта.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Пезешкиана, которые также подчеркнул, что инцидент с обстрелом Нахичевани будет расследован. Он также поблагодарил Алиева за то соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и заявил о намерении оказать гуманитарную помощь Ирану.

Алиев в свою очередь передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране.

